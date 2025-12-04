Kira enflasyonu düşüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dün Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Kasım ayında; bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.

Kira kontratları on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor ve bu aralık ayında yapılacak sözleşmeleri ilgilendiriyor.

Yeni kira artış tavanı yüzde 35,91 olurken geçen ay bu rakam yüzde 37,15 olarak açıklanmıştı.

Rakamlardaki bu gerileme kira enflasyonunu azaldığını gösteriyor.

2025 boyunca kira enflasyonu düştü (artış hızı yavaşladı), ama kira fiyatları birikimli şekilde arttığı için hala yüksek.

AY AY KİRA ENFLASYONU GERİLİYOR

2025'te kira enflasyonunun azalmasını rakamlardan şöyle izleyebiliriz:

Kasım 2025: Yüzde 35,91 - Buna göre 20 bin liralık kira 27 bin 182 TL'ye çıktı.

Eylül 2025: Yüzde 37,15

Ekim 2025: Yüzde 38,36

Ağustos 2025 : Yüzde 39,62

Temmuz 2025: Yüzde 41,13

Haziran 2025: Yüzde 43,23

Mayıs 2025: Yüzde 45,80

Nisan 2025: Yüzde 48,73

Mart 2025: Yüzde 51,26

Şubat 2025: Yüzde 53,83

Ocak 2025: Yüzde 56,35 - Buna göre 20 bin liralık kira 31 bin 270 TL'ye çıktı.

KİRA ZAM ORANI GİDEREK KİRACI LEHİNE GELİŞİYOR

20 bin lira örneği üzerinden yapılan hesapta ocak ayında kirasını yenileyen bir kişi ile kasım ayında yenileyen arasında 4 bin 88 TL iyileşme oluştu.

2025 BOYUNCA KİRA ENFLASYONUNDAKİ KADEMELİ DÜŞÜŞ