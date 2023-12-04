Kira zam oranı! İş yeri kirası aralık ayı zam oranı belli oldu Konutlardaki kiracılar Temmuz 2024’e kadar sözleşmelerini yüzde 25 artışla yenileyecekler. Ancak iş yerleri için aynı oranda artış geçerli değil. Bu nedenle açıklanan kasım ayı enflasyon verisinin içinde aralık ayı iş yeri kira artış oranı da bulunuyor.

ensonhaber.com

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.

Kasım ayında, bir önceki aya göre TÜFE yüzde 3,28, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.

TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi, aynı zamanda kiralara yapılacak o ayki zam oranını da belirliyor.

Zam oranı yüzde 53,40 oldu

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, temmuz enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 53,40 oldu.

İş yerlerinin kira zam oranı örnek hesaplanması

Sözleşmesi bu ay yenilenecek bir iş yerinin kira zammı örnekleri şöyle:

10 bin liralık bir iş yeri kirası 5 bin 340 lira zamla 15 bin 340 lira olacak.

15 bin liralık bir iş yeri kirası 8 bin 10 lira zamla 23 bin 10 lira olacak.

20 bin liralık bir iş yeri kirası 10 bin 680 lira zamla 30 bin 680 lira olacak.

25 bin liralık bir iş yeri kirası 13 bin 350 lira zamla 38 bin 350 lira olacak.