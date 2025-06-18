Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilosu 4 milyon 330 bin liraya yükseldi

AA

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 325 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 330 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 305 bin lira, en yüksek 4 milyon 350 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 330 bin lira oldu.

1.915,24 KİLO ALTIN, İŞLEM GÖRDÜ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 245 milyon 398 bin 259,09 lira, işlem miktarı ise 1.915,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 253 milyon 825 bin 376,74 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM YAPANLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar; Ziraat Bankası, Zirve Değerli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Tera Yatırım Bankası olarak sıralandı.