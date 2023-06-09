Kız Kulesi'ne girişte Müze Kart kolaylığı! Bakan Ersoy duyurdu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Müze Kart'ın artık Kız Kulesi'nde de geçerli olduğunu açıkladı.

ensonhaber.com

Eğer, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Müze Kartı'nız varsa yılda sadece bir kez 60 lira ödeyerek birçok müzeye ücretsiz giriş sağlayabiliyorsunuz.

Bu kart, bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri için geçerli ve kişiye özel olarak kullanılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yayınladığı Twitter mesajıyla Üsküdar'daki Kız Kulesi'nin de bu kartla girilebilecek müzeler kategorisine alındığı müjdesini şu sözlerle paylaştı:

Müze Kart'ın cazip fiyat avantajı ile Kız Kulesi dahil, tüm müze ve ören yerlerimizi ziyaret edebilir, tarihimize, sanatımıza ve kültürümüze yolculuk yapabilirsiniz.

350'den fazla müze ve ören yeri gezilebiliyor

Müze Kart ile Türkiye'nin 350'den fazla müze ve ören yerini 1 yıl boyunca sınırsız sayıda ziyaret etme olanağı bulunuyor.