KKM mevduatında yeni zirve KKM'de biriken mevduat, kısa bir duraklamanın ardından 20 haftadır artış yaşayarak 2 trilyon 498 milyar 727 milyon liraya ulaştı.

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Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması, Aralık 2021'de dolardaki hızlı yükseliş sonrası Türk Lirası'nın değerinin korunması ve döviz piyasasının dengelenmesi için devreye sokulmuştu.

Böylelikle mevduat sahiplerinin parası dolar kurundaki artışlara göre korunacak ve düzenli bir getiri sağlanacaktı.

KKM, önce Türk Lirası sonra da altın hesapları olarak, yurt içinde ve yurt dışında çeşitlendirilerek alanı artırıldı.

KKM'nin süresi uzatıldı ve kamu bankalarından sonra özel bankalarca da uygulandı. Getiri faiz oranlarının hesap sahiplerine sağladığı kazançlarla hesabın miktarı da artmaya devam etti.

Bakiyeler 20 haftadır artıyor

KKM, 20 haftadır yükseliş eğiliminde.

26 Mayıs haftası 100 milyar 558 milyon liralık artış yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, KKM'deki toplam tutar 2 trilyon 498 milyar 727 milyon liraya liraya çıktı.

Kur korumalı mevduat dolar cinsinden ise 121 milyar doları aştı.