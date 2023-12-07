KKM’de düşüş sürdü! 2 trilyon 714 milyar TL seviyesine indi Merkez Bankası, haftalık bankacılık istatistiklerini paylaştı. Buna göre TCMB rezervleri tarihi zirveye ulaştı. BDDK da haftalık bülteninde KKM hesaplarında yaşanan çözülmeyi gözler önüne serdi.

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Türkiye'nin rezervleri ve bankacılık bilgileri 1 Aralık haftası itibarıyla açıklandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri yükselmeye devam ederken Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) düşüş yaşandı.

TCMB rezervleri, mayıs sonundan bu yana yürütülen politikalarla 41,7 milyar dolar artarak 140 milyar 149 milyon dolara çıktı.

Rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Kur korumalı TL 2,7 trilyon TL'ye geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 738,7 milyar TL'den 2 trilyon 714,3 milyar TL'ye geriledi.

Türkiye ekonomi yönetimi, KKM'de düşüş yaşanmasını ve TL mevduatının artırılmasını önceleyen bir para politikası güdüyor.

"2 trilyon 714 milyar TL seviyesine indi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da geçici bir düzenleme olarak kurgulanan KKM'nin görevini yaptığını, finansal piyasalarda istikrarı zedelemeden aşamalı bir şekilde azaltıldığını belirtip hesabın en son durumuna ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

Ekonomi politikasındaki yol haritasının 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programla netleşmesi, Merkez Bankası'nın düzenlemeleri ile piyasalarda sağlanan güvenin etkisiyle Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki artış eğiliminin tam tersine döndüğünü de görüyoruz.