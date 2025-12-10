Garanti BBVA’dan finansal yolculukta yeni rehber: Kredi Koçum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Garanti BBVA, müşterilerinin finansal durumlarını daha iyi yönetebilmeleri ve geleceğe daha hazırlıklı olmalarını desteklemek için geliştirdiği yeni Kredi Koçum özelliğini Garanti BBVA Mobil’de hayata geçirdi.

Bu özellikle kullanıcılar, bankadaki finansal geçmişlerine göre oluşturulan durumlarını görüntüleyebiliyor, kendilerine özel kredi, avans hesap ve kredi kartı limit tekliflerini inceleyebiliyor ve finansal durumlarını güçlendirmelerine destek olacak kişiye özel öneriler alabiliyor.

Garanti BBVA Mobil’de Durumum alanında yer alan Kredi Koçum; ödeme takvimini düzenli takip etmek, kişisel bilgileri güncel tutmak gibi finansal davranışları iyileştirici pratik tavsiyeler sunarken, kişiye özel hesaplanan kredi, avans hesap ve kredi kartı hızlı limit tekliflerini de bir arada gösteriyor.

MÜŞTERİLERE KREDİ REHBERİ NİTELİĞİNDE

Bu sayede müşteriler, finansal alışkanlıklarını güçlendirirken aynı zamanda ileride doğabilecek ihtiyaçları için daha sağlam bir finansal temel oluşturabiliyor. Ayrıca Faydalı Bilgiler bölümünde kredi notunun nasıl hesaplandığı, nakit avans ve kredi arasındaki fark gibi merak edilen konular hakkında sade ve anlaşılır bilgilere ulaşmak mümkün.

MÜŞTERİLERİ GELECEĞE HAZIRLIKLI HALE GETİRİYOR

Tüm bu özellikler sayesinde Garanti BBVA müşterileri, finansal durumlarını yakından takip ederek kişiye özel tavsiyelerle geleceğe daha hazırlıklı hale geliyor.

Kredi Koçum özelliği ile kredi ve kredi kartı ihtiyaçlarına rehberlik eden Garanti BBVA, herkesin finansal yolculuğunda yanında olmayı ve sürekli gelişen bir deneyim sunmayı hedefleyerek, müşterilerinin finansal durumlarını destekleyen yeni ve faydalı özellikler eklemeye devam edecek.