Çanakkale'de çiftçilere profesyonel tarım semineri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yenilenebilir enerji yatırımlarını çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik yaklaşımıyla bütünleştirerek faaliyet gösterdiği bölgelerde çiftçiler, kadınlar ve yerel topluluklar için kalıcı değer üreten Akfen Yenilenebilir Enerji, çiftçilere ve yöre halkına seracılık, meyvecilik, profesyonel destekler, tarım kredileri ve hibe programlarını kapsayan bir tarım eğitimi düzenledi.

Türkiye’nin sadece temiz ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreten öncü şirketlerinden Akfen Yenilenebilir Enerji, faaliyet gösterdiği bölgelerde tarımsal üretimi ve yerel kalkınmayı destekleyen çalışmalarıyla topluma değer katmayı hedefliyor.

SERACILIK, MEYVECİLİK, PROFESYONEL DESTEKLER

Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde çiftçilere ve yöre halkına yönelik seracılık, meyvecilik, profesyonel destekler, tarım kredileri ve hibe programlarını kapsayan bir tarım eğitimi düzenledi.

Eğitim kapsamında modern seracılık uygulamaları, meyvecilikte verimliliği artıran yöntemler, tarımsal üretimde profesyonelleşme, devlet destekleri, tarım kredileri ve hibe programlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

DAHA İYİ TARIM VE DAHA GÜÇLÜ BİR YEREL EKONOMİ İÇİN ÖNEMLİ

Akfen Yenilenebilir Enerji Çevre Yönetimi ve Halkla İlişkiler Müdürü Burak Solmaz, “Bugün burada, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda çiftçilerimizin seracılık ve meyvecilik alanlarında daha profesyonel üretim yapabilmelerini, finansman ve destek programlarına erişebilmelerini sağlamak amacıyla bir araya geldik. Tüm paydaşlarımızı ortak akılda buluşturmanın, daha iyi tarım ve daha güçlü bir yerel ekonomi için önemli olduğuna inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi Çanakkale’de toplumsal kalkınmaya katkı sağlamayı görev ediniyoruz.” ifadelerine yer verdi.

SEMİNER PROGRAMI YOĞUN

Akfen Yenilenebilir Enerji, kırsalda yerel kalkınmayı destekleyen çalışmalarını yalnızca tarımsal eğitimlerle sınırlı tutmuyor. Şirket, Akfen Holding’in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde, santral yatırımlarının bulunduğu Türkiye’nin 18 ilinde, 27 farklı kırsal bölgesinde yaşayan kadınlara yönelik eğitim seminerleri düzenliyor. Bu programlar kapsamında kırsalda yaşayan kadınlara sağlık, hijyen, çocuk gelişimi ve dijital okuryazarlık alanlarında yüz yüze eğitimler verilerek, sosyal sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi ve toplumsal dönüşümün desteklenmesi hedefleniyor.

.