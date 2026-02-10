Şişecam'dan yeni ürün

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ZEvRA projesi kapsamında, döngüsel araç prototipi için tavan camı geliştirecek olan Şişecam, bu proje için özel olarak üreteceği güneş enerjisi camlarıyla aracın bataryasına destek verecek.

Şişecam, geliştireceği özel cam çözümleriyle elektrikli araçların sürdürülebilirliğini ve enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) 2035 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedefiyle uyumlu olarak hayata geçirilen “Uyumlaştırılmış Döngüsellikle Sağlanan Sıfır Emisyonlu Elektrikli Araçlar” (ZEvRA) projesinin partnerleri arasında yer alan Şişecam, elektrikli araçlar için özel cam çözümleri geliştirmeye devam ediyor. Fraunhofer Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen proje; içinde dünyaca ünlü otomotiv markalarının da bulunduğu 28 partnerin katkısıyla gerçekleştiriliyor. ZEvRa projesi 2024’ün başında başlamış olup 2026 yılının sonuna kadar devam edecek.

DÖNGÜSEL ARAÇ PROTOTİPİ ÜZERİNDE ÇALIŞILACAK

Proje kapsamında ortaklar, döngüsel araç prototipi üzerinde çalışacak. Şişecam da bu prototip için tavan camı üretecek. Özel olarak üretilecek bu güneş enerjisi camı araç bataryasına destek verecek. Bu yenilikçi ürün ile doğal kaynak ve kimyasal madde kullanımını minimize etmeyi amaçlayan Şişecam, hem araç performansını artırmayı hem de ürün yaşam döngüsü boyunca karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor.

Bu güneş camı teknolojisiyle Şişecam, otomotiv camlarının pasif bir bileşen olmaktan çıkarak araç verimliliğine ve çevrenin korunmasına aktif katkı sağlayan bir unsura dönüşebileceği iddiasını ortaya koyuyor.

PROJE YILIN İKİNCİ YARISINDA TAMAMLANACAK

2026 yılının ikinci yarısında tamamlanması öngörülen prototip aracın geliştirilmesi sürecinde Şişecam, katma değeri yüksek, karbon ayak izi düşük otomotiv camlarıyla elektrikli araçların döngüsellik ve sürdürülebilirlik hedeflerine doğrudan katkıda bulunacak.