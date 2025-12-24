Konya’da 50 bin metrekarelik alanda domates üretimi başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birlikte çalışma kültürüyle kurulan İstanbul Holding, Konya’nın Tuzlukçu bölgesinde 1 milyon metrekarelik alanda Jeotermal Isıtmalı Teknolojik Sera Projesi hayata geçiriyor.

İlk etap, 50 bin metrekarelik alanda ve 8 milyon dolar yatırım maliyetiyle başlatılacak. Projenin kısa sürede hissedar ve girişimcilere 25 milyon dolar yatırım değeri kazandırması hedefleniyor. Yılın 12 ayı ürün alınabilen, iklim koşullarından etkilenmeyen ve doğal kaynaklardan enerji sağlayan projede üretime domatesle başlanacak.

“İLK YATIRIMIMIZI TARIMA YAPTIK”

İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, pandeminin etkilerinin sürdüğü 2021’de kurulan holdingin bugün 250’den fazla şirkete ve 15 bini aşkın çalışana ulaştığını hatırlattı.

Holding, 2023’te İH Tarım A.Ş. aracılığıyla Uşak Ulubey’de badem üretimi yapan BIG Tarım’a yatırım yaptı. 2024’te ise yenilikçi girişimleri desteklemek amacıyla İstanbul Holding Girişim Sermayesi Yatırım Fonunu hayata geçirdi.

İKLİM KRİZİ VE GIDA GÜVENLİĞİ AYNI BAŞLIKTA

Kalsın, iklim krizi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmanın artık birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı. Savaşların, kuraklığın ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıkların tarımı stratejik bir alana dönüştürdüğünü söyledi.

TARIM: STRATEJİK ALAN VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapacak olmasının önemine dikkat çeken Kalsın, özel sektörün bu süreçte güçlü bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti. İstanbul Holding’in tarımı hem stratejik bir alan hem de toplumsal bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti.

NEDEN KONYA, NEDEN JEOTERMAL?

Konya’nın Tuzlukçu bölgesinde planlanan proje; enerji verimliliği, çevre dostu üretim ve yüksek verimle öne çıkıyor. Kadın istihdamına katkı sunması, bölgesel kalkınmayı ve gıda güvenliğini desteklemesi hedefleniyor.

HEDEF: 500 MİLYON DOLARLIK DEĞER

İlk etap 50 bin metrekarede 8 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilecek. Kısa sürede 25 milyon dolarlık yatırım değerine ulaşması beklenen proje, zamanla 1 milyon metrekareye yayılacak ve 500 milyon dolar değere taşınacak.

Beş yıl boyunca yıllık 2,5 milyon kilogram domates üretim garantisi sayesinde yatırımcılara öngörülebilir gelir akışı sağlanacak.

12 AY BOYUNCA İLAÇSIZ ÜRETİM

Jeotermal enerjiyle ısıtılan, iklimden bağımsız çalışan seralarda yılın 12 ayı ürün alınabilecek. Proje; temiz enerji, sürdürülebilir gıda üretimi ve sorumlu tüketim gibi hedeflere katkı sunarken, özellikle kadın istihdamını destekleyen sosyal bir boyut da taşıyor.

“TARIM SABIR İSTER- TEKNOLOJİ AVANTAJ SAĞLAR”

Kalsın, tarımın iklim riskleri ve maliyet baskıları nedeniyle zor bir alan olduğunu, ancak teknolojiyle desteklenen seracılık modelinin verimlilik ve sürdürülebilirlik sağladığını belirtti. Projenin Türkiye’nin gıda güvenliği ve yenilenebilir enerji vizyonuna stratejik katkı sunduğunu vurguladı.