Kuşadası 2025'i 617 kruvaziyer seferle tamamladı

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, 2025'te limandaki hareketliliği dile getirirken bir taraftan da önümüzdeki dönemde de Doğu Akdeniz'de kruvaziyer gemileri için vazgeçilmez bir uğrak noktası olarak konumlandırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ege Port Kuşadası Limanları, 2025 kruvaziyer sezonunu 617 sefer ve 995 bin 303 yolcuya hizmet vererek tamamladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Ege Port Kuşadası Limanları, 29 Aralık itibarıyla 617 kruvaziyer seferi ve 995 bin 303 kruvaziyer yolcuyla sezonu tamamlarken, ek olarak 1016 feribot seferiyle 187 bin 77 yolcuya daha hizmet sundu.

DOĞU AKDENİZ'İN EN ÇOK GEMİ AĞIRLAYAN DÖRDÜNCÜ LİMANI

Doğu Akdeniz'in en çok gemi ağırlayan dördüncü limanı konumundaki Ege Port Kuşadası'nda yeni sezon, 1 Ocak'ta gelecek ilk gemiyle başlayacak.

2025'TE İLK KEZ GELEN GEMİLER

Sezon boyunca 9 yeni kruvaziyer gemisi, Kuşadası'nı ilk kez rotasına dahil ederek Ege Port Kuşadası'na demirledi. Resilient Lady, Costa Fortuna, Elysium, National Geographic Orion, Spirit of Adventure, Viking Vela, Viking Vesta, Aroya ve Norwegian Pearl adlı gemiler, bölgeye ilk ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Efes Antik Kenti başta olmak üzere bölgenin tarihi ve kültürel destinasyonlarına deniz yoluyla erişim sağlayan limana, sezon boyunca farklı segmentlerde faaliyet gösteren kruvaziyer gemileri sefer düzenledi.

GES YATIRIMIYLA ENERJİ İHTİYACININ TAMAMI KARŞILANIYOR

Ege Port Kuşadası, artan operasyon hacmine paralel olarak yenilenebilir enerji altyapısına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Liman Yolcu Terminali çatısında 2025 yılı haziran ayında devreye alınan güneş enerjisi santrali (GES) ile yıllık yaklaşık 312 bin 552 kilovatsaate (kWh) elektrik üretimi hedefleniyor.

Bu kapsamda yolcu terminaliyle operasyonel sahanın enerji ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor. Proje kapsamında 426 güneş paneli ve 5 invertör devreye alındı. GES yatırımı, Ege Port Kuşadası'nın enerji kullanımında yenilenebilir kaynaklara geçiş sürecinin bir parçası olarak konumlanıyor.