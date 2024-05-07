Koronavirüs aşısı talebi düştü: BioNTech'ten 315,1 milyon euro zarar Alman şirketin geliri, yılın ilk çeyreğinde yüzde 85 azalış kaydetti. Yıl sonu hedefi belirlenirken, ilk kanser ilacıyla ilgili de tarih verildi.

AA & Ensonhaber

Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech, 2024 yılının ilk çeyreğinde zarar açıkladı.

Koronavirüs salgınına karşı ürettiği aşıyla dünyanın gündemine oturan şirketin, ocak-mart dönemine ilişkin bilançosu belli oldu.

315,1 milyon euro net zarar

2023’ün ilk çeyreğinde 502,2 milyon euro net kar eden şirket, koronavirüs aşısına yönelik talebin düşmesinin ardından, bu yılın ocak-mart döneminde 315,1 milyon euro net zarar açıkladı.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 14,24 euro olan hisse başına net kârı da bu yılın aynı döneminde 2,05 euroya indi.

Gelirde yüzde 85 azalma

BioNTech'in geliri ise bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 azalarak 187,6 milyon euroya geriledi. Şirket, 2023'nin ilk çeyreğinde 1 milyar 277 milyon euro gelir elde etmişti.

Şirket açıklamasında, finansal sonuçlardaki değişimin, şirketin dünya genelinde koronavirüs aşılarının satışından elde edilen gelirlerinin düşmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Koronavirüs aşısı çalışmaları devam ediyor

“BioNTech, tüm yıl gelirlerinin yaklaşık yüzde 90‘ını 2024’ün son aylarında elde etmeyi bekliyor.” ifadelerine yer verilen açıklamada, şirketin halen 2024/25 aşılama sezonu için başka bir varyanta adapte koronavirüs aşısı üzerinde çalıştığı bildirildi.

İlk kanser ilacını 2026’da piyasaya sürecekler

Açıklamaya göre, koronavirüs salgını sonrası odak noktasını kanser ilacı geliştirmeye kaydıran şirket, ilk kanser ilacını 2026’da piyasaya sürmeyi planlıyor.

BioNTech, bulaşıcı hastalıklar alanında ise sıtma, tüberküloz ve tüberküloza karşı aşı adayları için klinik testlere de başladı.

Uğur Şahin: Faaliyetlerimizi hızlandırmayı planlıyoruz

BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, yılın geri kalanında, varyanta adapte bir koronavirüs aşısı geliştirmeyi ve ticarileştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Şahin, “Kanser ve bulaşıcı hastalıklar için pazarlanan ilaçlara sahip ticari bir şirket olma amacıyla onkoloji birimimizin tam potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik klinik geliştirme faaliyetlerimizi hızlandırmayı planlıyoruz.” ifadesini kullandı.