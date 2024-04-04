KOSGEB, deprem bölgesinde 52 bin işletmeyi 16,7 milyar lirayla destekledi 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen yıkıcı depremler toplam 11 ili etkiledi. Yıkımla birlikte bölgede iş hayatı da sekteye uğradı. KOSGEB, deprem bölgesindeki KOBİ'leri destekleyerek bölgedeki ekonomiyi canlandırmaya çalıştı.

AA

Deprem bölgesindeki işletmelere sağlanmak üzere KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile anlaşmalar gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Bankası ve KOSGEB iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki işletmelere yönelik verilen destekleri açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören işletmeleri yeniden ayağa kaldıracak desteklerin sürdüğünü belirtti.

Proje kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki işletmelere yönelik 12,8 milyar liralık finansmanın tamamının bölgedeki işletmelere aktarıldığı bilgisi verildi.

4,2 milyar liralık kredi anlaşması

Bu finansmanın bölgeye aktarılmasının ardından KOSGEB ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında 4,2 milyar liralık kredi anlaşması imzalandığı anımsatılan açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

Anlaşma ile Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı uygulamaya alındı. Başvurusu onaylanan işletmelere de ödemeleri yapılmaya devam ediliyor.

KOSGEB destekleri

Bakan Kacır, KOSGEB'in deprem bölgesine uluslararası fonlardan sağladığı desteklere ilişkin bilgileri paylaştı.

"11 ilde, 51 bin 927 işletmeye 16,7 milyar lira destek"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören işletmeleri yeniden ayağa kaldıracak desteklerin sürdüğünü vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

Bakanlık olarak uluslararası kuruluşlarla yeni finansman kaynaklarının temini konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. 15 Kasım 2023'ten bu yana Dünya Bankası ve JICA işbirliğiyle Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında KOSGEB tarafından bugüne kadar 11 ilde, 51 bin 927 işletmeye 16,7 milyar lira destek verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)