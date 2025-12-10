Koton, yurt dışındaki mağaza sayısıyla Turquality şampiyonu oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Koton, 35 ülkede 463 mağaza ile faaliyet gösteriyor.

Koton, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Turquality Marka Destek Programı’nın 20. yılı kapsamında düzenlenen Turquality Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı’nda önemli bir başarıya imza attı.

Şirket, “Yurt Dışında En Fazla Birimi Bulunan Turquality Şampiyonu” seçildi. Ödülü, şirket adına Koton CFO’su Mert Güneş Sönmezsoy aldı.

Türkiye’nin markalaşma ve ihracat vizyonunu güçlendirmeyi amaçlayan Turquality Marka Destek Programı, ilk olarak 2004 yılında yürürlüğe girdi.

Küresel pazarlarda güçlü marka potansiyeline sahip firmaların gelişimini hedefleyen program, devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olma özelliğini taşıyor.

GLOBAL BÜYÜME STRATEJİSİ

Koton’un “Yurt Dışında En Fazla Birimi Bulunan Turquality Şampiyonu” olması, şirketin global büyüme stratejisinin ulaştığı konumu ve çok kanallı marka yapılanmasının gücünü ortaya koyuyor.

Turquality Programı’na 2009 yılında dahil olan Koton, perakende ve dijital satış kanallarıyla bugün 70’ten fazla ülkede varlık gösterirken, 35 ülkedeki 463 mağazasıyla da Koton modasını müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Yurt dışı operasyonları, şirketin sürdürülebilir ve ölçeklenebilir büyüme stratejisinin temel bileşenlerinden biri olarak konumlanıyor. Şirket, global mağaza ağını hem mevcut pazarlarda derinleşerek hem de yeni pazarlara açılarak güçlendirmeye devam ediyor.

YURT DIŞI MAĞAZALAŞMADA KÖRFEZ BÖLGESİ STRATEJİK KONUMDA

Körfez Bölgesi, Koton’un uluslararası büyüme planında öncelikli konumda bulunuyor. Şirket, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman’dan sonra son olarak Katar pazarına giriş yaptı. Halihazırda beş Körfez ülkesinde faaliyet gösteren Koton, Kuveyt pazarına giriş için hazırlıklarını sürdürürken, bölgedeki yapılanmasını önümüzdeki dönemde yeni açılışlarla desteklemeyi planlıyor.

Koton modern şehirli stile odaklanan koleksiyonları, ulaşılabilir fiyat yaklaşımı, kreatif tasarım yetkinliği ve geniş ürün gamıyla Türkiye’nin önde gelen moda markaları arasında yer alıyor.

Marka, 9 milyona yaklaşan sadakat programı Koton Club ile de müşteri bağını güçlendiriyor.