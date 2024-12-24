Kredi kartı şifrelerinde yeni dönem başladı

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Kredi kartları şifrelerini unutmamak için doğum tarihimiz, tuttuğumuz takımın kuruluş yılı ya da önemli bir tarih olayının tarihini kullanabiliyoruz.

Evet bu şifreleri belki unutmuyoruz ama böyle yaparak dolandırıcılarının da işini kolaylaştırıyoruz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı dolandırıcılıklarını önlemek için bazı şifrelerin kullanımını yasakladı.

Yeni düzenlemelerle şifrelerin ve kullanıcıların güvenliği artırılacak.

POPÜLER YILLAR ŞİFRE OLMAYACAK

Hayata geçirilen yasak kapsamında tarih kombinasyonları ve popüler yıllar şifre olarak kullanılamayacak.

DOLANDIRICILAR KOLAY ULAŞILABİLEN ŞİRFELERİ SEVİYOR

Kredi kartı ve banka kartlarında kullanılan bazı şifreler dolandırıcıların kolaylıkla ulaşabileceği şifreler oluyor.

KOLAY KREDİ KARTI ŞİFRESİNE YASAK GELDİ

Dünden itibaren doğum tarihleri ve popüler tarih kombinasyonları kart şifresi olarak kullanılmayacak.

Yasağa "1453, 1881, 1903, 1905, 1907" gibi yıllar da dahil olacak.

PLAKA KODU, SIRALI RAKAM YOK

Yaygın plaka kodları ve diğer sıralı rakamlar güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

ATM'LER UYARI VERECEK

Eğer yasaklanan şifrelerinden biri kullanılırsa sistem otomatik olarak bir güvenlik uyarısı verecek.

KARTINIZ BLOKE OLABİLİR

Eski şifresini değiştirmek istemeyen kullanıcıların şifrelerinin bloke olma riski söz konusu olacak.

Bloke edilen kartlar, bankalar tarafından yeniden düzenlenecek ve kullanıcılara gönderilecek. Yeni kartla birlikte, tarihlerden bağımsız ve daha güvenli şifre seçenekleri sunulacak.