AK Parti milletvekillerinin imzasıyla düzenlenen "Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığına sunuldu.
Teklifte savunmaya kaynak oluşturacak bazı alanlarda ek vergi öngörülüyor.
Bunlardan biri de limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödemesi oldu. Kanun yasallaştığında 5 Ocak'ta bu para hesaplara yansıyacak ve ekstrelerde yer alacak.
Bu hazırlık kamuoyunda yankılandı ve kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar limitleri nasıl düşüreceğini araştırıyor.
"MÜŞTERİLER KART LİMİTİNİ DÜŞÜRME TALEBİNDE BULUNUYOR"
Dünya gazetesinin haberine göre, QNB Genel Müdürü Ömür Tan, müşterilerin yoğun bir şekilde kart limitlerini düşürmek için talep iletmeye başladığını bildirdi.
"BAŞVURULAR 100 BİNLERİ AŞTI"
Türkiye’nin en büyük 5 özel bankasındaki kaynaklarından edinilen bilgilere göre başvurular şimdiden yüz binleri aştı ve bu hafta içinde milyona ulaşması bekleniyor. Başvuruların yüzde 10’u çağrı merkezlerinden yapılırken, yüzde 90’ının mobil ve internet şubeler üzerinden geldiği banka yöneticilerince tarafımıza aktarıldı.
KREDİ KARTI OLANLAR BANKALARI ARIYOR
Sosyal medyada tepkisini dile getiren vatandaşlar, bir yandan da hafta sonu bankaların çağrı merkezlerini arayarak kart limitlerinin 100 bin TL’nin altına çekilmesi talebini iletti.
ÇAĞRI MERKEZLERİ "KANUN DAHA YASALLAŞMADI" YANITINI VERİYOR
Çağrı merkezlerinin yanında bankaların mobil uygulamaları ve internet şubeleri de yoğun bir taleple karşılaşınca bazı bankalar müşterilerine, şu yanıtı veriyor:
Kanun teklifi resmi olarak yasalaşmamıştır. Dolayısıyla bu haberden dolayı kart limitinizi düşürmenize gerek yoktur. Herhangi bir değişiklik olması durumunda sizlere ayrıca bilgi verileceğini belirtmek isteriz.
KARTLARIN YARISININ LİMİTİ 100 BİN LİRANIN ÜZERİNDE
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kartların oranı toplam kredi kartlarının yarısı kadar.
TBB’nin Ağustos 2024 raporuna bakıldığında Türkiye’de 37,9 milyon kişinin bireysel kredi kartı bulunuyor.
Kart tutarlarının toplamı ise 1 trilyon 635 milyar TL. Kişi başına ortalama tutar 43,1 bin TL. Kredi kartı limit aralıklarına göre kişi sayısının dağılımına bakıldığında limiti 100 bin TL ve üzerinde kartı olanların sayısı toplam kart kullanıcılarının yüzde 49,2’sini oluşturuyor.
AYNI KİŞİNİN 100 BİN LİRANIN ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA KARTI OLABİLİYOR
Üstelik bu kişiler tekil. Yani birden fazla 100 bin TL ve üzerinde limite sahip kredi kartı kullanıcısı buna dahil değil.
BİREYSEL KARTLARIN LİMİT ARALIKLARI
Bireysel kredi kartı limit aralıklarına göre doluluk oranlarına baktığımızda da 100 bin TL ve üzerindeki kartların limit doluluk oranı yüzde 23 seviyesinde. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre toplam kredi kartı sayısı 125 milyon 925 bin. 2024 yılının ilk 8 ayı itibarıyla kredi kartları ile yapılan işlem sayısı 6 milyar 747 milyonun üzerinde. İşlem tutarı baktığımızda 8 trilyon 455 milyar 880 milyon TL civarında.
KANUN HAZIRLIĞI KAMUOYUNDA YANKILANDI
Sosyal medya platformlarında birçok kullanıcının bankaların mobil uygulamaları üzerinden kredi kartı limitlerini nasıl düşüreceklerine ilişkin paylaşım yaptığı izlendi.
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