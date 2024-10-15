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Haber Merkezi

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla düzenlenen "Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenle­meler Hakkında Kanun ile Ba­zı Kanunlarda Değişiklik Ya­pılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifte savunmaya kaynak oluşturacak bazı alanlarda ek vergi öngörülüyor.

Bunlardan biri de limi­ti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödemesi oldu. Kanun yasallaştığında 5 Ocak'ta bu para hesaplara yansıyacak ve ekstrelerde yer alacak.

Bu hazırlık kamuoyunda yankılandı ve kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar limitleri nasıl düşüreceğini araştırıyor.

"MÜŞTERİLER KART LİMİTİNİ DÜŞÜRME TALEBİNDE BULUNUYOR"

Dünya gazetesinin haberine göre, QNB Genel Müdürü Ömür Tan, müşterilerin yoğun bir şekilde kart limitlerini düşürmek için talep iletmeye başladığını bildirdi.

"BAŞVURULAR 100 BİNLERİ AŞTI"

Türkiye’nin en büyük 5 özel bankasındaki kaynaklarından edinilen bilgilere göre başvurular şimdiden yüz binleri aştı ve bu hafta içinde milyona ulaşması bekleniyor. Başvuruların yüzde 10’u çağrı merkezlerinden yapılırken, yüzde 90’ının mobil ve internet şubeler üzerinden geldiği banka yöneticilerince tarafımıza aktarıldı.

KREDİ KARTI OLANLAR BANKALARI ARIYOR

Sosyal medyada tepkisini dile getiren vatandaşlar, bir yandan da hafta sonu bankaların çağrı merkezlerini arayarak kart li­mitlerinin 100 bin TL’nin altı­na çekilmesi talebini iletti.

ÇAĞRI MERKEZLERİ "KANUN DAHA YASALLAŞMADI" YANITINI VERİYOR

Çağrı merkezlerinin yanın­da bankaların mobil uygula­maları ve internet şubeleri de yoğun bir taleple karşılaşınca bazı bankalar müşterilerine, şu yanıtı veriyor:

Kanun teklifi resmi olarak ya­salaşmamıştır. Dolayısıyla bu haberden dolayı kart limitini­zi düşürmenize gerek yoktur. Herhangi bir değişiklik olması durumunda sizlere ayrıca bilgi verileceğini belirtmek isteriz.

KARTLARIN YARISININ LİMİTİ 100 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verile­rine göre, limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kartların oranı toplam kredi kartlarının yarısı kadar.

TBB’nin Ağustos 2024 raporuna bakıldığında Türki­ye’de 37,9 milyon kişinin birey­sel kredi kartı bulunuyor.

Kart tutarlarının toplamı ise 1 tril­yon 635 milyar TL. Kişi başı­na ortalama tutar 43,1 bin TL. Kredi kartı limit aralıklarına göre kişi sayısının dağılımı­na bakıldığında limiti 100 bin TL ve üzerinde kartı olanların sayısı toplam kart kullanıcıla­rının yüzde 49,2’sini oluştu­ruyor.

AYNI KİŞİNİN 100 BİN LİRANIN ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA KARTI OLABİLİYOR

Üstelik bu kişiler tekil. Yani birden fazla 100 bin TL ve üzerinde limite sahip kre­di kartı kullanıcısı buna dahil değil.

BİREYSEL KARTLARIN LİMİT ARALIKLARI

Bireysel kredi kartı limit ara­lıklarına göre doluluk oranla­rına baktığımızda da 100 bin TL ve üzerindeki kartların li­mit doluluk oranı yüzde 23 se­viyesinde. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre top­lam kredi kartı sayısı 125 mil­yon 925 bin. 2024 yılının ilk 8 ayı itibarıyla kredi kartları ile yapılan işlem sayısı 6 mil­yar 747 milyonun üzerinde. İş­lem tutarı baktığımızda 8 tril­yon 455 milyar 880 milyon TL civarında.

KANUN HAZIRLIĞI KAMUOYUNDA YANKILANDI

Sosyal medya platformlarında birçok kullanıcının bankaların mobil uygulama­ları üzerinden kredi kartı li­mitlerini nasıl düşürecekle­rine ilişkin paylaşım yaptığı izlendi.