Kredi kartıyla ödemede ek ücret talebine 550 bin lira ceza

AA

Kredi kartına komisyon isteyen işletmeler, tüketiciler tarafından Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayet edilebiliyor.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili Güllü, işletmelerin kredi kartıyla yapılan ödemelerde ek ücret istemelerinin kanuna aykırı olduğunu belirterek, "Ödemeyi yapan tüketicilerimiz mahkeme kararını emsal göstererek Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yapabilir." dedi.

"KANUNA AYKIRI"

İbrahim Güllü, kredi kartıyla yapılan ödemelerde işletme sahibinin tüketiciden ek ücret talep etmesinin 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunun 17. Maddesi'ne aykırılık oluşturduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

İşletmelerin kredi kartıyla yapılan ödemelerde ek ücret istemeleri, yani tüketiciden alınan komisyon/hizmet bedeli adı altındaki ücretler haksız ve kanuna aykırıdır. Bu aykırılık Tüketici Mahkemelerinin emsal olarak nitelendirilebilecek kararlarıyla da tescillenmiştir. Üye iş yerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartıyla ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır.

"İNDİRİM ZAMANINDA DA KOMİSYON İSTENEMEZ"

Bu zorunluluğun indirim dönemlerinde de geçerli olduğunu söyleyen Güllü, iş yerlerinin, kart hamillerinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon ve benzeri bir isim altında ilave ödeme bulunmasını isteyemeyeceğinin altını çizdi.

"İŞ YERİNİN ÜYELİĞİ FESHEDİLEBİLİR"

Bu hükme aykırı davranılması durumunda, üye iş yerinin anlaşmasını yapan kuruluşlar tarafından üye iş yeri sözleşmesinin feshedileceği bilgisini veren Güllü, bu durumda iş yeriyle 1 yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamayacağını vurguladı.

"KESİLEN KOMİSYON FAİZİYLE GERİ ALINABİLİR"

Güllü, kredi kartıyla ödeme yapılması nedeniyle komisyon, hizmet bedeli veya benzeri bir isim adı altında ilave bir ödeme alan işletmelere verilen cezayı şöyle açıkladı:

Ödemeyi yapan tüketicilerimiz mahkeme kararını emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapabilir ve paralarının iadelerini ticari faiziyle birlikte geri alabilirler. Ayrıca böyle bir durumla karşılaşan tüketicimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna şikayette bulunabilir.

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