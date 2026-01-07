Kredi Kayıt Bürosu’ndan eğitime sürdürülebilir destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), döngüsel ekonomi modelini odağına alan yeni sosyal sorumluluk projesiyle teknolojik kaynaklarını eğitimde fırsat eşitliği için seferber etti. Envanterindeki bilgisayarları “sıfır kondisyonuna” getirerek yenileyen KKB, 9 şehirdeki 11 okulda 3 bini aşkın öğrenciye dijital dünyayla buluşma imkânı sağladı. Proje, çalışanların gönüllü katılımıyla bir deneyim paylaşımına dönüştü.

Sadece bir bağış çalışması olmaktan öte, teknolojinin sürdürülebilir dönüşümünü hedefleyen proje; Birleşmiş Milletler’in “Nitelikli Eğitim” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması” amaçlarıyla da uyum taşıyor. Atıl durumdaki bilgisayarlar, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından öğrencilerin kullanımına sunuldu.

TEKNOLOJİNİN ÖMRÜ UZUYOR, FIRSAT EŞİTLİĞİ GÜÇLENİYOR

Döngüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda kullanım ömrünü tamamlayan bilgisayarlar donanım ve yazılım olarak tamamen yenilendi. İlk günkü performansına kavuşturulan cihazlar, sivil toplum kuruluşları ve KKB çalışanlarının önerileriyle belirlenen okullara ulaştırıldı.

Proje kapsamında, teknolojik erişimin yanı sıra anaokulundan liseye kadar her yaş grubuna hitap eden yaklaşık 2 bin kitap da kütüphanelere kazandırıldı.

GÖNÜLLÜLÜK SAHADA DENEYİME DÖNÜŞTÜ

KKB’nin 27 kişilik gönüllü ekibi, 9 şehirde bilgisayarları okullara bizzat teslim ederek öğrencilerle buluştu. Ziyaretlerde dijital dünya, geleceğin meslekleri ve teknolojinin doğru kullanımı gibi konularda öğrencilerin soruları yanıtlandı. Böylece proje, yalnızca ekipman desteği değil; aynı zamanda bir kurumsal gönüllülük ve mentorluk köprüsüne dönüştü.

“AMACIMIZ KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANARAK GELECEĞE DEĞER KATMAK”

KKB İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Nil Durukanoğlu, şunları söyledi: