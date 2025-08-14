Kripto para piyasası ABD'deki gelişmelerle yükseliyor

Kripto para birimlerindeki yükseliş trendi, ABD'de açıklanan veriler ve faiz beklentilerinden destek alıyor.

Kripto paralar ve özellikle en büyük işlem hacmine sahip olan Bitcoin, enflasyonun beklentilerin altında gelmesiyle güçlenirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine eylül ayında başlayacağına yönelik beklentiler de piyasadaki risk iştahını artırıyor.

ABD'deki istihdam ve enflasyon verileri, kripto para birimlerine olumlu yansıdı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında artarken, geçen hafta iş gücü piyasası verileri de olumsuz geldi.

Tüm bu gelişmelerle Fed'in faiz indirimlerine eylül ayında başlayacağına yönelik beklentiler güçlendi.

FED'DEN EYLÜL AYINDA YÜZDE 25 FAİZ ARTIRIMI BEKLENİYOR

Fed'in eylül ayı toplantısında 25 baz puan faiz indirimi gerçekleştireceğine yönelik beklentiler yüzde 96 seviyelerine ulaşırken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Fed'in eylülde 50 baz puanlık faiz indirimini değerlendirmesini önermesi de dikkati çekti.

ABD'de, faiz indirimleriyle ekonominin yeniden genişleyeceğine yönelik beklentilerle birlikte riskli yatırım araçları arasında gösterilen kripto para birimleri yükselişe geçti.

ETHEREUM

Bitcoin 124 bin dolar seviyesine ulaşarak fiyat rekoru kırarken, en yüksek ikinci piyasa değerine sahip Ethereum yüzde 10'a yaklaşan yükselişle 4 bin 700 doları aştı.

Söz konusu dönemde bazı altcoinlerde yükselişler yüzde 20 seviyelerine yaklaşırken, kripto para piyasasının toplam değeri de 4 trilyon doların üzerine çıktı.

Ethereum temmuzda yaklaşık yüzde 50 değer kazandı.

KRİPTO SEKTÖRÜNE TRUMP'IN YATIRIMLARININ YANSIMASI

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bora Erdamar, kripto para piyasalarındaki değişimi değerlendirdi:

Tüm bunlarla birlikte kripto paraların Trump döneminde ayrı bir hikayesi var. Hem Trump Ailesi'nin hem de kabinesindeki pek çok kişinin bu piyasada yatırımcı olduğu, bazılarının bu sektörde faaliyet gösteren şirketleri olduğu biliniyor. Kripto para piyasalarının gelişmesini destekleyen art arda gelen regülasyonlarla da bu sektörün daha da büyümesine yönelik destek artıyor.