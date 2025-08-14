Bitcoin'den yeni rekor

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha gevşek bir para politikasına yöneleceğine dair artan beklentilerle rekor seviyeye yükseldi.

Asya işlemlerinin erken saatlerinde yüzde 0,9 artışla 124. 306 dolara kadar çıkan Bitcoin, ilerleyen saatlerde 122 bin 608,3 dolardan işlem görüyor.

FED'İN FAİZ BEKLENTİSİ KRİPTO PARALARI DEĞERLENDİRDİ

Bitcoin, bugün ABD Merkez Bankası’nın daha gevşek bir para politikasına yöneleceğine dair artan beklentilerle rekor seviyeye yükseldi.

Bitcoin, temmuz ayında görülen önceki zirvesini aştı.

ETHEREUM REKOR TAZELEDİ

Gün içinde, piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki kripto varlık Ethereum da 4 bin 780,04 dolara ulaştı ve bu, 2021 sonlarından bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Ethereum sabah saatlerinde 4 bin 729,90 dolardan işlem görüyor.

BITCOIN NEDEN ARTTI?

Uzmanlar, Bitcoin rallisinin Fed’in faiz indirimine gideceğine dair artan kesinlik, kurumsal alımların sürmesi ve Trump yönetiminin kripto varlıklara yatırım kolaylığı sağlayacak adımlarıyla desteklendiğini belirtti.

125 BİN DOLARI GEÇERSE BITCOIN'İ 150 BİN DOLAR BEKLİYOR

Uzmanlar ayrıca teknik olarak 125 bin doların üzerinde kalıcı bir kırılmanın, BTC’yi 150 bin dolara taşıyabileceğini savunuyor.