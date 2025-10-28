Kruvaziyer turizmle iç pazar da ilgilenmeye başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

"Yüzen oteller" olarak nitelendirilen lüks gemilerle farklı ülkelere ve destinasyonlara yapılan tatil, yerli turistin de ilgisi çekmeye başladı.

Yetkililer, gemiyle bu yıl keyifli bir sezon geçirdiklerini, gelecek yıl içinde de aynı beklentiler içinde olduklarını söyledi.

YURT İÇİNDE KRUVAZİYERLİ TURİZİMDE GELİŞME VAR

Türkiye'nin kruvaziyerle son yıllarda önemli sayıda yabancı turist ağırladığını dile getiren sektör uzmanları, kruvaziyerin iç pazarda çok bilinen bir tatil şekli olmadığını ancak gelişme kaydettiğini ifade ediyor.

YERLİ TURİSTE ERKEN REZERVASYON HATIRLATMASI

Sektör uzmanları, yerli turiste de erken rezervasyon kampanyalarından faydalanmaları çağrısında bulunuyor.