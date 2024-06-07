Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkınca, Edremit Körfezi tatil rezervasyonları hızlandı Çanakkale-Balıkesir Bölgesi, tatilcilerin gözdesi oldu. Bölge; İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyük illerin ortasında bulunmasından dolayı ayrıca ulaşım olanaklarının artmasıyla birlikte daha çok talep görüyor.

AA

Kurban Bayramı tatilinin idari izinle 9 güne çıkarılmasının ardından iç turizmin önde gelen bölgelerinden Edremit Körfezi'ndeki tatil merkezlerindeki işletmelerde rezervasyonlar hızlandı.

Rezervasyonlarda doluluk yüzde 80

Termal suları, denizi ve Kaz Dağları ile iç turizmde önemli bir paya sahip olan Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ilçeleri ile Ören, Akçay, Altınoluk ve Güre ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesindeki otel ve konaklama tesislerinde, bayram tatili rezervasyonlarında doluluk yüzde 80'e yaklaştı.

Körfezde 43 mavi bayraklı plaj var

Yaz sezonunun açılışının bayram tatiliyle yapılacağı 43 mavi bayraklı plajın bulunduğu körfezdeki işletmeler hazırlıklarını tamamladı.

Turizmciler 9 günlük tatilden memnun

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Balıkesir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün, oteller, işletmeler ve acenteler olarak bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını mutlulukla karşıladıklarını söyledi.

"Sezondan umutluyuz"

Tatilin bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Ergün, şu ifadeleri kullandı:

Bölgeye, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yapılan tünellerle de ulaşımın rahat olması İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyük illerin ortasında yer alması dolayısıyla bayramda bu bölgelerden ciddi bir talep var. Kaz Dağları'nın, milli parkın alan kılavuzları eşliğinde bu sezon açık hale getirilmesi hepimizin daha fazla turist beklentisi içinde olmasını sağladı. Bu anlamda bu sezondan umutluyuz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)