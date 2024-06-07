Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkınca, Edremit Körfezi tatil rezervasyonları hızlandı

Kurban Bayramı tatilinin idari izinle 9 güne çıkarılmasının ardından iç turizmin önde gelen bölgelerinden Edremit Körfezi'ndeki tatil merkezlerindeki işletmelerde rezervasyonlar hızlandı.
Rezervasyonlarda doluluk yüzde 80
Termal suları, denizi ve Kaz Dağları ile iç turizmde önemli bir paya sahip olan Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ilçeleri ile Ören, Akçay, Altınoluk ve Güre ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesindeki otel ve konaklama tesislerinde, bayram tatili rezervasyonlarında doluluk yüzde 80'e yaklaştı.
Körfezde 43 mavi bayraklı plaj var
Yaz sezonunun açılışının bayram tatiliyle yapılacağı 43 mavi bayraklı plajın bulunduğu körfezdeki işletmeler hazırlıklarını tamamladı.
Turizmciler 9 günlük tatilden memnun
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Balıkesir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün, oteller, işletmeler ve acenteler olarak bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını mutlulukla karşıladıklarını söyledi.
"Sezondan umutluyuz"
Tatilin bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Ergün, şu ifadeleri kullandı:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Bölgeye, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yapılan tünellerle de ulaşımın rahat olması İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyük illerin ortasında yer alması dolayısıyla bayramda bu bölgelerden ciddi bir talep var. Kaz Dağları'nın, milli parkın alan kılavuzları eşliğinde bu sezon açık hale getirilmesi hepimizin daha fazla turist beklentisi içinde olmasını sağladı. Bu anlamda bu sezondan umutluyuz.
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