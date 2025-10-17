Küresel elektrik depolama sektörü kapasite hedefini artırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel enerji depolama yatırımları son 10 yılda katlanarak arttı.

Küresel doğalgaz yatırımlarıyla eşit seviyeye yaklaşan batarya yatırımlarının, gelecek yıllarda öne geçmesi bekleniyor.

Küresel enerji dönüşümünde öne çıkan elektrik depolama sektörü, 2030'a kadar öngörülen 1500 gigavatlık kapasite hedefiyle kritik bir döneme giriyor.

Bu alanda yatırımlar hızla artsa da piyasa mekanizmalarındaki boşluk, bu teknolojinin gerçek potansiyeline ulaşmasını engelliyor.

RAPOR YAYIMLANDI

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Enerji Depolama Konferansı'nda "Supercharging Battery Storage" girişiminin hazırladığı “Elektrik Depolamanın Değeri" raporu değerlendirildi.

Buna göre, temiz enerji dönüşümünün kritik unsurlarından biri olarak öne çıkan elektrik depolama teknolojileri, dünya genelinde hızla artan yatırımların odağı haline geldi. Bu kapsamda, 2030'a kadar 1500 gigavat depolama kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Bu rakam, 2023'teki mevcut kapasitenin yaklaşık 6 katına karşılık geliyor.

LİTYUM-İYON BATARYALARIN MALİYETİ DÜŞTÜ

Özellikle lityum-iyon bataryaların maliyetinde yaşanan yüzde 90'lık düşüş, projelerin finansal fizibilitesini güçlendirdi. Batarya yatırımları, bugün itibarıyla küresel doğal gaz yatırımlarıyla eşit seviyeye yaklaşırken gelecek yıllarda bu kalemi aşması bekleniyor.

Depolama sistemleri, yalnızca arz-talep dengesini sağlamakla kalmıyor, şebeke esnekliği, frekans düzenlemesi ve acil durumlarda kesintisiz enerji temini gibi kritik işlevler üstleniyor. 2030'a kadar enerji sektöründeki karbon emisyonu azaltımlarının yüzde 60'ının batarya çözümleriyle ilişkili olacağı öngörülüyor.

Raporda, 2030 hedefinin yakalanabilmesi için piyasanın, depolamanın sunduğu tüm hizmetleri tanıyacak şekilde yenilenmesi, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımcı güvenini artıracak mekanizmaların devreye alınması gerektiği vurgulanıyor.