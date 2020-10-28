Küresel piyasalar dalgalı seyir izliyor

Küresel piyasalar artan koronavirüs vaka sayılarının neden olduğu tedirginlik ve teşvik beklentileriyle dalgalı bir seyir izlerken, yurt içinde TCMB Başkanı Murat Uysal'ın açıklamaları takip edilecek.

Salgında ikinci dalga endişeleri ekonomik aktiviteye ilişkin tahminleri olumsuz yönde etkilese de teşvik beklentileri ve aşı çalışmaları ile ilgili olumlu gelişmeler, piyasaların dalgalı bir seyir izlemesine neden oluyor.

SALGINLA İLGİLİ AVRUPA’DA ALINAN SERT TEDBİRLER EKONOMİYE OLUMSUZ YANSIYOR

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 44 milyonu geçerken, salgında yeni merkez üssün Avrupa'ya kaydığı yönündeki açıklamalar ve sert tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi, piyasalar üzerinde tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

ABD'DE DAYANIKLI MAL SİPARİŞLERİ EYLÜLDE ARTTI

ABD'de dün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 ile beklentilerin üzerinde artarken, Tüketici Güven Endeksi ise ekimde geçen aya kıyasla 0,4 puan azalarak tahminlerin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,80 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,30 geriledi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,64 değer kazandı.

Avrupa tarafında ise koronavirüs salgınında vaka sayısı ve ölümlerin hızlı bir şekilde artması nedeniyle sert tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi ve devam eden Brexit belirsizliği, borsaların yarınki Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesi negatif bir seyir izlemesine neden oluyor.

AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞTE

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,93, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,77 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYİR İZLİYOR

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yarın açıklanacak Japonya Merkez Bankası kararları öncesi yüzde 0,4 geriledi.

PİYASALAR BUGÜN ÖĞLENE KADAR AÇIK

Bugün açıklanacak yılın 4. Enflasyon Raporu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın basın toplantısında vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde piyasaların öğlene kadar açık olacağını anımsattı.

Pay Piyasaları bugün saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, ekim ayı ekonomik güven endeksi

10.30 Türkiye, TCMB'nin Enflasyon Raporu

14.00 Türkiye, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti

15.30 ABD, eylül ayı toptan eşya stokları