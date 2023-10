Küresel şirketler, İsrail'deki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu İsrail-Filistin gerginliği bölgede hizmet vermeyi zorlaştırdığı için bazı küresel firmalar ülkeyi terk ettiklerini duyurdu. Ayrıca bazı küresel kurumlar da personellerinin evden çalışmalarını istedi.

AA

İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim sabahı başlayan çatışmalar tüm dünyayı tedirgin etti.

Bölgedeki sıcak savaş şehirleri tahrip ederken, yerleşim yerlerinin bombalanmasıyla can kaybı da her geçen an artıyor.

Bölgede faaliyet gösteren uluslararası kurumlar endişelerini yeni kararlar vererek gidermeye çalışıyor.

Tel Aviv'in savaş durumuna geçmesiyle çok sayıda küresel şirket ülkedeki bazı operasyonlarını geçici olarak durdurma kararı aldı.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Hava yolu şirketlerinden uçuş iptalleri kararları

Bu saldırıların ardından Tel Aviv'in savaş durumuna geçmesiyle birlikte bazı hava yolu şirketleri İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye başladı.

Güney Kore, Hollanda, Hindistan, Norveç, Macaristan, Almanya, İngiltere ve ABD'ye ait hava yolu firmaları, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail'e doğrudan uçuşları iptal ettiklerini açıkladı.

Delta Air Lines

Atlanta merkezli Amerikan hava yolu şirketi Delta Air Lines, Tel Aviv uçuşlarını 31 Ekim'e kadar iptal etti.

THY ve Pegasus Hava Yolları

THY ve Pegasus Hava Yolları da seferlerine ikinci bir bildirime kadar ara verdiğini açıkladı.

Royal Caribbean

Kruvaziyer işletmecisi Royal Caribbean, bölgedeki birkaç güzergahı değiştirdiğini ve etkilenen misafirlerin doğrudan bilgilendirildiğini ifade etti.

Carnival

Dünyanın en büyük kruvaziyer şirketlerinden Carnival, bölgedeki çatışmalar nedeniyle seyahat programlarını değiştirme kararı aldı ve İsrail'deki limanlara uğramayacağını açıkladı.

Norwegian Cruise Line Holdings

Norwegian Cruise Line Holdings, ekim ayında İsrail'i ziyaret edecek gemileri başka bölgeye yönlendirdiğini ve bölgedeki durumu faaliyetleri için yeniden değerlendireceğini bildirdi.

Chevron

ABD merkezli petrol ve gaz üreticisi Chevron, İsrail Enerji Bakanlığının talimatı sonrasında ülkenin kuzey kıyısındaki Tamar doğalgaz sahasında üretimi durdurdu.

"Personel evden çalışsın"

Wall Street'in önde gelen bankaları JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs ve Bank of America, İsrail'deki personelinin evden çalışmasını istedi.

Bank of America

Bank of America ayrıca Tel-Aviv ofisini kapatma kararı aldı, yerel durumu yakından izlemeye devam edeceğini belirtti.

FedEx

ABD merkezli uluslararası kargo şirketi FedEx ülkedeki hizmetlerini askıya aldı. UPS de durumu yakından izlediğini, İsrail'e yapılacak ve bu ülkeden gerçekleştirilecek kargo taşımacığını askıya aldığını duyurdu.

Nvidia

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia, gelecek hafta Tel Aviv'de yapılması planlanan bir yapay zeka zirvesini iptal etti.

H&M

İsveçli perakende giyim şirketi H&M, İsrail'deki yerel franchise ortağının ülkedeki tüm mağazalarını geçici olarak kapattığını açıkladı.

Inditex

Zara ve Bershka gibi moda markalarının çatı şirketi Inditex'in İsrail'deki web sitesinde paylaşılan mesajda, şu ifadeyi kullandı:

Mağazalarımız geçici olarak kapalı kalacak ve geri dönüş süreleri yeniden açılmalarından itibaren 30 gün uzatılacak.

Eli Lilly and Co

İlaç şirketi Eli Lilly and Co, İsrail'de gelişen durumu yakından izlediğini ve etkilenen bölgelerdeki ve yakınındaki meslektaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm adımları atacağını bildirdi.

Devam edenler temkinli

Hayfa Limanı'nın işletmecisi Adani Ports, faaliyetlerine devam ederken, durumun yakından izlendiğini duyurdu.

İsrail'in resmi hava yolu şirketi El Al ülkede başlatılan seferberliğe yardımcı olmak üzere yedek askerleri yurt dışından İsrail'e geri götürmek için daha fazla uçuş yapacağını duyurdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)