Kuru gıda ve kuruyemiş toptancılarından Ramazan'da zam yok

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, bu dönemde tüketimi artan temel gıda ürünlerine yönelik fiyat kararları da netleşmeye başladı.

Kuru gıda ve kuruyemiş toptancıları, Ramazan ayı boyunca temel gıda maddelerinde fiyat artışına gitmeme kararı aldı.

Sektör temsilcileri, fiyatları sabitleyerek vatandaşların alım gücünü korumayı ve Ramazan ayında oluşabilecek ek mali yükün önüne geçmeyi hedeflediklerini açıkladı.

FİYATLARI SABİT TUTULAN ÜRÜNLER

Kuru gıda toptancıları mercimek, pirinç, kuru fasulye gibi temel gıda maddelerinde, kuruyemiş toptancıları ise kaju, badem, kabuklu ceviz, hurma ve üzüm gibi ürünlerde fiyatlarını sabitlediklerini duyurdu.

"FİYAT SABİTLENMESİ DAHA ÖNCE DE UYGULANDI"

Konuya ilişkin, değerlendirmelerde bulunan üreticilerden Mehmet Reis, sabit fiyat uygulamasını Türkiye’de ilk kez 1994 yılı Ramazan ayı öncesinde hayata geçirdiklerini, 1995'te de bu yaklaşımı sürdürdüklerini, 2001 ekonomik krizi döneminde fiyatlarını dondurduklarını ve sonraki yıllarda özellikle Ramazan dönemlerinde, bu uygulamayı istikrarlı biçimde devam ettirdiklerini söyledi.

"4 AY ÖNCEKİ FİYATLAR UYGULANACAK"

İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı (İGTOT) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Karadağ, esnaftan geçen yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da fiyatları sabit tutacaklarına dair söz aldıklarını vurgulayarak, "Diğer aylardan farklı olmadan ve hatta en uygun şekilde vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışacağız. 4 ay önceki fiyatlarımızı araştırabilirsiniz. Birçok esnafımız şeffaf bir şekilde davranıyor. Ramazan'ın ortasında dahi bunları karşılaştırabilirsiniz." diye konuştu.

Esnafla yaptıkları görüşmelerde de fiyat istikrarı konusunda sözlerini ve teminatlarını aldıklarını dile getiren Karadağ, esnaftan yağ, pirinç, mercimek, un ve birçok bakliyat ürünlerinde fiyatları sabitleme sözlerini aldıklarını dile getirdi.

Karadağ, hurma fiyatlarına da değinerek, "Hurmaları geçen seneye göre daha uygun alıyoruz. Buna bağlı olarak ortalama 50-100 lira bu sene daha uyguna satıyoruz." dedi.

"EN İYİ HURMANIN KİLOSU 900 LİRA"

AYTOP Gıda Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çobanoğlu da kaju, badem, kabuklu ceviz, hurma ve kuru üzüm gibi ürünlerde fiyatları sabitlediklerini, fiyatların genel olarak yükselmediğini dile getirdi.

Fındığın bu sene pahalı olduğunu ifade eden Çobanoğlu, "AYTOP Gıda Sitesi'nde esnafların birçoğu fiyatları Ramazan ayı boyunca bayram da dahil olmak üzere sabitledi." diye konuştu.

HURMA FİYATLARI CİNSİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Çobanoğlu, özellikle Ramazan ayında iftar sofralarında en çok tüketilen ürünlerden biri olan hurma olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: