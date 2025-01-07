Kuru kayısı ihracatı gelirde de miktarda da arttı

AA

Malatya, kuru kayısı ihracatındaki başarıda büyük rol oynuyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve Malatya'yı da etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 yılın geride kalmak üzere olduğuna değindi.

DEPREME KARŞI KURU KAYISI İHRACATI ARALIKSIZ DEVAM ETTİ

Kayısı ihracatının depremin getirdiği bütün olumsuzluklara, zorluklara ve sıkıntılara rağmen 23 aydır aralıksız devam ettiğini kaydeden Özcan, kuru kayısı ihracatının da dünyadaki gelişmelerden etkilendiğini ifade etti.

"2024 KAYISI İHRACATI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ"

Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye'deki gelişmelere rağmen kayısının Malatyalılar ve ülke açısından yüzleri güldürecek rakamlarla 2024 yılını geride bıraktığını belirten Özcan, şu bilgileri verdi:

2024 yılının Aralık ayı ihracatımız 8 bin 565 ton olarak gerçekleşti. Bu yıl yaklaşık 1.500 ton geçen yıla göre daha fazla ihracat gerçekleştirmişiz. Bunun karşılığında da 39 milyon 427 bin dolar da gelir elde etmişiz.

"SEZONDA 2 BİN TON DAHA FAZLA İHRACAT YAPILDI"

2024 yılının son 5 ayına baktığımız zaman bizim sezon diye adlandırdığımız yani 1 Ağustos'tan bu yana, geçen yıla göre her ay ortalama 2 bin ton daha fazla ihracat gerçekleştirmişiz. Toplamda bu 5 aylık sürede geçen yıla göre 10 bin ton daha fazla ihracat gerçekleştirmişiz.

GELİRDE DE MİKTARDA DA ARTIŞ