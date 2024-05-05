Kurumlar vergisi beyanının son günü yarın Mükelleflerin geçen yıla ait kurumlar vergisi beyannamesini verme süresi yarın sona eriyor.

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde kurumlar vergisinin ödeme süresi ile ilgili bilgi yayınlandı.

Buna göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2023 hesap dönemine ait beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yarın dolacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2023 hesap döneminde elde ettikleri kurum kazançlarının vergilendirilmesi için yarın gün sonuna kadar beyannamelerini vermelerinin önem taşıdığı belirtiliyor.

Mart "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri

Ayrıca, 2024-Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler de yarın gün sonuna kadar verilebilecek.

Beyanname nereden dolduruluyor

Kurumlar vergisi beyannamesi, Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda doldurulabiliyor.

Vergi ödemeleri nereden yapılıyor

Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri de Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ya da anlaşmalı bankaların şubelerinden gerçekleştirilebiliyor.

Vergi ödemeleri internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından ya da PTT işyerlerinden de yapılabiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)