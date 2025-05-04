Kuşadası bir günde 5 kruvaziyer ağırladı

AA & Ensonhaber

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, kruvaziyer turizminde hareketli bir gün yaşadı. Ege Port Limanı, farklı ülkelerin bayraklarını taşıyan beş lüks gemiyi aynı anda ağırladı. Bahama bayraklı "Gemini", "Wind Spirit" ve "Marella Discovery", Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Splendor" ve Norveç bayraklı "Viking Mars" isimli kruvaziyerler limana demir attı.

5 BİNE YAKIN TURİST GELDİ

Gemilerden büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan toplam 4 bin 902 yolcu karaya çıktı. Kuşadası çarşısında alışveriş yapmayı tercih eden turistlerin yanı sıra, bir grup ziyaretçi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi’ni gezmek üzere Selçuk ilçesine hareket etti.

Turizmciler, sezonun bu yoğun başlangıcının bölge ekonomisine olumlu katkı sunacağını belirtti.