Kuyumcuların gerçek usulde vergilendirilme açıklaması

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, ekonominin lokomotifi, esnaf ve sanatkarların temsilcileri olan meslek odalarını güçlendirecek adımlar atılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

İKO Yönetimi, Resmi Gazete'de yayımlanan ve kuyumcu esnafının da 2026'dan itibaren basit usul yerine gerçek usulde vergilendirilmesi kararına ilişkin açıklamada bulundu.

"SAHADA ZORLUK YAŞANACAK"

Açıklamada, söz konusu düzenlemeyle esnaf ve sanatkarların sahada karşılaşabilecekleri zorluklara dikkat çekilirken, dijital dönüşümü sağlayamayan esnafı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacakları bildirildi.

"ÜYE KAYBEDEBİLİRİZ"

İKO'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: