Lenovo tablet kategorisinde çıtayı yükseltti

Dünyanın lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, yeni yıl öncesi düzenlediği etkinlikte genişleyen tablet ürünlerini basın mensupları ve içerik üreticileriyle buluşturdu. Gecede öne çıkan yenilikler; teknik avantajlar, tasarım detayları ve tablet ürün grubundaki büyüme stratejisi oldu.

Anlatanadam’ın stand-up gösterisi, canlı performanslar ve yeni yıl kutlamasıyla renklenen etkinlik; markanın tablet pazarındaki büyüme vizyonunu, kullanıcı deneyimini iyileştiren teknolojilerini ve yapay zekâ entegrasyonunu vurguladı.

Herkes için “Daha Akıllı Teknoloji” vizyonuyla hareket eden Lenovo, yeni yılı teknoloji ve eğlence dolu bir geceyle karşıladı. Marka; Idea Tab Plus, Idea Tab Pro, Idea Tab, Yoga Tab Plus ve Yoga Tab modellerini tanıtarak genişleyen portföyüyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap etti. Lenovo’nun tablet stratejisinin merkezinde yapay zekâ entegrasyonu, güçlü işlemci performansı, gelişmiş ekran teknolojileri ve üretkenliği artıran aksesuar ekosistemi yer alıyor.

IDEA TAB AİLESİ: ÜRETKENLİK, PERFORMANS VE MOBİL VERİMLİLİK

Lenovo’nun genişleyen Idea Tab ailesi; Idea Tab Plus, Idea Tab Pro ve Idea Tab modelleriyle farklı kullanım senaryolarına çözüm sunuyor.

Idea Tab Plus, 12,1 inç 2,5K ekran, Dolby Atmos destekli dörtlü hoparlör, MediaTek Dimensity 6400 işlemci ve Google Gemini gibi yapay zekâ araçlarına optimize deneyimiyle öne çıkıyor. 10.200 mAh pil gücü ve 12 GB’a kadar bellek kapasitesiyle taşınabilir yüksek performans hedefleniyor.

Idea Tab Pro, 12,7 inç 3K ekran, Dolby Atmos destekli JBL hoparlörler, MediaTek Dimensity 8300 işlemci, 12 GB’a kadar RAM, 10.200 mAh pil ve Wi-Fi 6E bağlantısıyla profesyonel kullanım için tasarlandı. Parmak izi ve yüz tanıma özellikleri güvenli bir deneyim sunuyor.

Idea Tab, serinin kompakt modeli olarak 11 inç 2,5K ekran, Dolby Atmos hoparlör sistemi ve MediaTek Dimensity 6300 işlemciyle günlük kullanım ve eğlence odaklı kullanıcıları hedefliyor. 7.040 mAh pil ve yüz tanıma özelliğiyle pratik bir mobil deneyim sağlıyor.

Bu üç model, farklı segmentleri tamamlayarak üretkenlik, performans ve taşınabilirliği tek ekosistemde buluşturuyor.

YOGA TAB AİLESİ: TASARIM VE YARATICILIK İÇİN PREMİUM DENEYİM

Lenovo’nun Yoga tablet ailesi, premium segmentte tasarım odaklı kullanıcılar ve yaratıcı profesyonellere sesleniyor.

Yoga Tab Plus, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve Lenovo AI Now teknolojisiyle markanın ilk yapay zekâ tableti olarak öne çıkıyor. 12,7 inç 3K ekran, Dolby Atmos destekli altı hoparlör, 10.200 mAh pil, 16 GB bellek ve Wi-Fi 7 bağlantısı ile üst düzey performans sunuyor.

Yoga Tab, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 11,1 inç 3,2K ekran, Dolby Atmos destekli dört hoparlör ve 8.860 mAh pil kapasitesiyle güçlü, taşınabilir ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlıyor. Hafif metal kasası, mobil yaratıcılığı destekleyen bir yapı sunuyor.

Yoga Tab ailesi; görüntüleme, içerik üretimi ve üst düzey ses–görüntü kalitesiyle Lenovo’nun premium tablet vizyonunu temsil ediyor.

LENOVO TABLET EKOSİSTEMİNDE İDDİASINI GÜÇLENDİRDİ

İş, eğlence ve yaratıcılık odaklı kullanıcı ihtiyaçlarının altının çizildiği gece, Lenovo’nun tablet kategorisindeki iddiasını güçlendiren önemli bir adım olarak öne çıktı.