LPG tüplerinde takip sistemine geçiş tarihi: 31 Aralık 2027

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları tüplerinin piyasada takip edilmesine yönelik düzenlemede değişikliğe gidildi.

Yayınlama Tarihi: 31.12.2025 09:31
  • LPG tüplerinin takibiyle ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
  • Dağıtıcılar, 31 Aralık 2027'ye kadar takip sistemi kurmak zorunda.
  • Tebliğ, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ilgili tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin piyasada takip edilmesine yönelik düzenlemede değişikliğe gidildi.

Tebliğ, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

LPG TÜPLERİNDE TAKİP SİSTEMİNİN KURULMASI GEREKEN TARİH

Buna göre, dağıtıcıların LPG tüplerinde takip sistemini 31 Aralık 2027 tarihine kadar kurması gerekecek.

