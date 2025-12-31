LPG tüplerinde takip sistemine geçiş tarihi: 31 Aralık 2027

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ilgili tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin piyasada takip edilmesine yönelik düzenlemede değişikliğe gidildi.

Tebliğ, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

LPG TÜPLERİNDE TAKİP SİSTEMİNİN KURULMASI GEREKEN TARİH

Buna göre, dağıtıcıların LPG tüplerinde takip sistemini 31 Aralık 2027 tarihine kadar kurması gerekecek.