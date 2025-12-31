En çok gümüş üreten 10 ülke

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gümüş 2025'e damgasını vurdu.

Spot piyasada ons başına 76,1 dolara kadar yükselen gümüş, 2025'in başından bu yana yüzde 137 artışla, yüzde 71 artış gösteren altını geride bıraktı.

Gümüşün onsu, bugün ise 72,4 dolarda işlem görüyor.

Yeşil enerji dönüşümünde gümüş, güneş panelleri, elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemleri gibi temiz teknolojilerde yoğun olarak kullanıldığı için dünya genelinde üretimi, arzı ve ticareti stratejik de hızla önem kazanıyor.

KRİTİK METAL

Gümüşe erişimde yaşanacak bir aksaklık, yenilenebilir enerji yatırımlarını ve ülkelerin enerji dönüşüm hedeflerini doğrudan etkileyebilmesi nedeniyle gümüş, küresel tedarik zincirinde "kritik metal" olarak değerlendiriliyor.

GÜMÜŞ ÜRETEN ÜLKELER VE KULLANIM ALANLARI

Çin, Hindistan ve ABD, gümüş talebinde öne çıkan başlıca ülkeler arasında yer alırken, bu ülkelerde elektronik, güneş enerjisi ve otomotiv sektörlerinde yoğun gümüş kullanımı dikkati çekiyor. Çin, güneş paneli ve elektronik üretiminde artan kapasitesiyle endüstriyel gümüş talebinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Avrupa'da başta Almanya olmak üzere birçok ülkede otomotiv, elektronik ve yenilenebilir enerji alanlarındaki üretim gümüş talebini canlı tutuyor.

Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkeleri de yarı iletken ve ileri teknoloji üretiminde gümüşe olan ihtiyaçlarıyla dikkati çekiyor.

EN ÇOK GÜMÜŞ ÜRETEN ÜLKELER 2023/2024

Tablo, 2023 ve 2024 yıllarında en çok gümüş üreten 10 ülkeyi (milyon ons cinsinden) karşılaştırıyor. 2024’te birçok ülkede artış görülürken, Çin, Peru, Şili ve Arjantin’de hafif düşüşler var.

MEKSİKA

Birinci sırada Meksika var ve üretimini 181,9 milyon onstan 185,7 milyon onsa yükseldi. Üretimde Meksika açık ara lider.

ÇİN

Çin ikinci sırada; üretimi 111,6 milyon onstan 110,1 milyon onsa hafif düştü.

PERU

Peru üçüncü; 108,9’milyon onstan 108 milyon onsa çok az geriledi.

BOLİVYA

Bolivya 43,2’milyon onstan 47,8 milyon onsa yükselerek dikkat çekici artış gösterdi.

ŞİLİ

Şili 52milyon onstan 43,2 milyon onsa belirgin düşüş yaşadı.

POLONYA

Polonya 42,5 milyon ons ile aynı seviyeyi korudu.

RUSYA

Rusya 38,3 milyon onstan 41 milyon onsa yükseldi.

AVUSTRALYA

Avustralya 32,7 milyon onstan 38,8 milyon onsa arttı.

ABD

ABD 33,1’milyon onstan 36,2’milyon onsa yükseldi.

ARJANTİN

Arjantin 26 milyon onstan 24,9 milyon onsa düştü.