Maaşlara yansıyacak 5 aylık enflasyon farkı netleşti TÜİK'in mayıs ayı enflasyon oranını açıklaması ile birlikte emekli ve memurun zam oranı şekillenmeye başladı. Mayıs enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte maaşlara yansıyacak 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon oranını açıkladı.

Milyonlarca vatandaş, yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor.

Temmuz maaş ve aylık zammı yavaş yavaş netleşiyor.

TÜİK'in mayıs ayı enflasyon oranını açıklaması ile birlikte emekli ve memurun zammına yansıyacak 5 aylık enflasyon farkı da gün yüzüne çıktı.

Maaş zam farkı yüzde 22,72

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında ise yüzde 3,16 olarak açıklandı. Nisan ayında ise bu rakam yüzde 3,18 oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, mayısta aylık yüzde 3,37 artarak, yıllık 75,45 oldu.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,72 olarak gerçekleşti.

Bu verilere göre, 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 22,72 olarak hesaplandı.

Enflasyon farkı ile maaşların ilişkisi

Temmuz 2024'te alınacak maaşlar açısından yılın son 6 ayındaki enflasyon verisi, memur ve emeklilerinin maaşlarının hesaplanmasında önemli yol oynuyor.

6 aylık enflasyon farkı, Toplu Sözleşme’de belirtilen zam oranına eklenerek memur ve memur emeklilerinin zamları belirleniyor.

Bu zam oranından ayrıca Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin aylıkları şekilleniyor.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 22,72 zam alacak

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayı için yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri yüzde 17,72 zam alacak

Mayıs ayı enflasyon verilerine göre 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 22,72 oldu. Böylece memur için zam oranı enflasyon farkı dahil yüzde 17,72 olarak hesaplandı

Haziran ayı enflasyon oranı bekleniyor

Temmuz maaşına yansıyacak enflasyon farkının netleşmesi için 1 ay daha var Maaşların netleşmesi için haziran enflasyon farklarının da netleşmesi bekleniyor. Nihai rakamlar, 3 Temmuz’da TÜİK’in haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek.

Şimdiden elde edilmiş maaş farkları

5 aylık enflasyon farkına göre şimdiden elde edilmiş maaşlar:

Memura 38 bin 683,96 TL zam

En düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'den 5 bin 822,96 zamla birlikte 38 bin 683,96 TL'ye çıktı.

Memur emeklisine 2 bin 612,10 TL zam

En düşük memur emekli maaşı 14 bin 741 TL'den 2 bin 612,10 TL zamla 17 bin 353.10 TL'ye çıktı.

En düşük emekli maaşı

10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da temmuz ayında yeniden değerlendirilecek.

İşçi ve esnaf emeklisine 2 bin 273 TL zam

En düşük SSK ve Bağ-Kur'lu emekli maaşı 10 bin TL'den 2 bin 273 lira TL zamla 12 bin 272 TL'ye çıktı.

Memurların 2024 Toplu Sözleşme anlaşması:

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 15 enflasyon farkı verilmişti.

Temmuz döneminde ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'ini aşan kısım kadar fark verilecek.

2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Toplu Sözleşme, bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek.

Enflasyon, zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkı kadar zam alacak.

5 aylık enflasyon: Yüzde 22,72

5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,72

5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,72

5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,72

Memur maaşı zam tablosu

Temmuz 2023 | Zam oranı (yüzde 17,72) | Ocak 2024 / Temmuz 2024

En düşük memur maaşı: 32 bin 861 liradan / 40 bin 327,01 liraya

Şube müdürü (Üniversite mezunu) (1/4): 49 bin 867 liradan / 58 bin 703,43 liraya

Memur (Üniversite mezunu) (Lisans 9/1): 34 bin 235 liradan / 41 bin 478,62 liraya

Uzman öğretmen (1/4): 44 bin 85 liradan / 51 bin 896,86 liraya

Öğretmen (1/4): 39 bin 781 liradan / 46 bin 830,19 liraya

Başkomiser (3/1): 48 bin 920 liradan / 57 bin 588,62 liraya

Polis memuru (8/1): 44 bin 292 liradan / 52 bin 140,54 liraya

Uzman doktor (1/4): 82 bin 26 liradan / 96 bin 561 liraya

Hemşire (Üniversite mezunu) (Lisans 5/1): 40 bin 129 liradan / 47 bin 239,85 liraya

Mühendis (1/4): 50 bin 869 liradan / 59 bin 882,98 liraya

Teknisyen (Lise mezunu 11/1): 35 bin 490 liradan / 41 bin 778,82 liraya

Profesör (1/4): 72 bin 422 liraya / 85 bin 255,17 liraya

Araştırma görevlisi (7/1): 48 bin 3 liradan / 57 bin 190,73 liraya

Vaiz (1/4): 41 bin 582 liradan / 49 bin 229,33 liraya

Avukat (1/4): 47 bin 823 liradan / 53 bin 906,08 liraya

Genel Müdür (1/4): 80 bin 40 liradan / 94 bin 223,08 liraya

Kaymakam (1. Sınıf 4/1): 75 bin 969 liradan / 89 bin 109,33 liraya

Avukat (1/4): 47 bin 823 liradan / 53 bin 906,08 liraya

Pratisyen Hekim (8/1): 45 bin 997 liradan / 54 bin 147,66 liraya