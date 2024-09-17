Mahinur Özdemir Göktaş: Eylül ayı için 1 milyar 54 milyon liralık SED ödemesi hesaplarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayı için toplam 1 milyar 54 milyon liranın Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesinin vatandaşlarımızın hesaplarına yatırıldığını belirtti.

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AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışında, Hatay'da sadece yeni bir yaşam alanının kapılarını açmadıklarını, aynı zamanda çocuklara güzel bir gelecek sunmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Açılışını yaptıkları çocuk evleri sitesiyle, çocuklara kendilerini güvende hissettikleri, yeni ve sıcak bir yuva sunduklarını belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

Bu yeni başlangıçla onların mutlu bir yaşam sürmeleri için önemli bir adım atıyoruz. Bu yeni mekanın, kalplerine sevgiyle dokunacağımız her bir çocuğumuzun gönül dünyasına güzel anılar birikmesine vesile olacağına inanıyorum. Çocuk evleri sitemizin Hatay için hayırlı olmasını diliyorum.

"YENİ MODELLERLE HİZMET SUNULUYOR"

Bakanlık olarak, herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklara, devletin tüm imkanlarını seferber ederek yeni modellerle hizmet sunulduğunu belirten Göktaş, aileyi temel alarak geliştirdikleri yeni hizmet modelleriyle çocukların sıcak bir yuva ortamında yaşamalarını sağladıklarını ifade etti.

"14 BİN 659 ÇOCUĞUMUZUN AİLE ORTAMINDA BÜYÜMELERİNİ SAĞLIYORUZ"

Bu anlamda çocuk bakım kuruluşlarında koğuş tipi modelden ev tipi modele geçerek büyük bir hizmet dönüşümü gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, "Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında, 14 bin 659 çocuğumuzun sevgi dolu bir aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. Hatay'da ise 2 çocuk evleri sitesiyle, 62 çocuğumuza koruma ve bakım hizmeti sunuyoruz." diye konuştu.

80 ÇOCUĞA DAHA YAŞAM ORTAMI

Açılışını gerçekleştirdikleri çocuk evleri sitesiyle 80 çocuğun daha hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir yaşam alanı oluşturduklarını ifade eden Göktaş, bir yandan çocuklara güvenli, destekleyici ve sevgi dolu bir ortam sunarken, diğer yandan onların yeteneklerini geliştirecekleri çeşitli sosyal ve sportif alanlar sağladıklarını bildirdi.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ÖDEMESİ

Bakan Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek Programı ile çocukların gelişimini ailelerinin yanında takip ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Eylül ayı için toplam 1 milyar 54 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini vatandaşlarımızın hesaplarına yatırdık. Bu programla ailelerimize, çocuklarımızın sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanmasına katkı sunuyoruz. Ayrıca ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmetiyle güçlenmesini sağlayarak, çocuklarımız için sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriyoruz. Sağladığımız bu imkanlarla çocuklarımızın hem bireysel gelişimlerine hem de sosyal becerilerini artırmalarına destek olmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)