Makarna ihracatı yılın başından bu yana 720 milyon dolara ulaştı

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yılın 9 ayında 720 milyon dolar tutarında makarna ihracatı yapıldığını, ihracatın değer bazında yüzde 6,4 daha artırıldığını dile getirdi.

Ahmet Tiryakioğlu, Uluslararası Makarna Örgütü'nün (IPO) 2022 verilerine göre, dünya makarna ticaretinde Türkiye'nin payının miktar bazında yüzde 24,9'a yükseldiğini belirterek, 2022'de 5 milyon ton olan dünya makarna ticaretinden yüzde 40 pay alan İtalya'nın ardından, yaklaşık 1,25 milyon ton makarna ihracatı ile Türkiye'nin 2. sırada geldiğini aktararak şöyle konuştu:

2014'te dünyadaki payımız tonaj olarak yüzde 17,9 seviyesindeydi, 2022'de bu veri yüzde 24,9'a geldi. Hububattan üretilen ürünler konusunda dünyanın en köklü mutfağına sahip Türkiye'de makarnacılık alanında dünya çapında markalar var. Yurt geneline yayılan yatırımlarıyla, direkt ve dolaylı olarak yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlayan makarna sektörümüz, iç ve dış ticaret hacmi ile her yıl 2 milyar dolarlık ekonomik değer yaratıyor.

"İHRACATTA DEĞER BAZINDA YÜZDE 6,4 ARTIŞ"

Yılın 9 ayında 720 milyon dolar tutarında makarna ihracatı yaptık, ortalama birim fiyatlarındaki düşüşe rağmen ihracatımızı değer bazında yüzde 6,4 daha artırdık. Sektörümüzün 1970'te 13 ton ile başladığı makarna ihracatı yolculuğu, bu yıl sonunda 1,5 milyon tona ulaşacak. Bu da küresel pazardaki payımızın yüzde 30'lara yaklaşacağı anlamına geliyor.

"25 FABRİKANIN 3 MİLYON TON KAPASİTESİ VAR"

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen de Türkiye'de makarna sektöründe faaliyet gösteren 25 makarna fabrikasının toplam üretim kapasitesinin 3 milyon ton olduğunu kaydetti.

"2 MİLYON TON MAKARNA ÜRETİMİ"

Göymen, Türkiye'de yılda ortalama 2 milyon ton makarna üretimi yapıldığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

Toplam üretimin 3'te 1'ine denk düşen 750 bin ton kadarlık kısmı yurt içinde tüketiliyor. Bir kişinin yıllık makarna tüketimi Türkiye’de 8,5 kilogram civarında iken, İtalya'da 23 kilogram düzeyinde. Makarnanın besleyici olması, doyuruculuğu, tek yemek olarak yenebilmesi, pişirme kolaylığı, çeşitliliği, ekonomik, uzun süre muhafaza edilebilen, sürdürülebilir ve bitkisel bazlı bir gıda maddesi olması dünyadaki makarna tüketimini her geçen yıl artırıyor.