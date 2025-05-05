Malatya'dan nisanda 23 milyon dolarlık ihracat

AA

Malatya, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da kayısı üretiminin üssü niteliğinde.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya'dan nisan ayında 23 milyon 178 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sadıkoğlu, yazılı açıklamasında, dış ve iç piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle ihracatta olumsuzluklar yaşadıklarını ifade etti.

KAYISI İHRACATI DÜŞTÜ

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta düşüş yaşandığını aktaran Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

Nisan ayında Malatya'dan önceki aya göre yüzde 33, önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 5 düşüşle 23 milyon 178 bin dolar ihracat gerçekleştirdik.

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