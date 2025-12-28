Mali denetime yapay zeka desteği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mali yönetimde yapay zeka destekli uygulamaları da kullanıyor.

Yapay zeka destekli analizler sayesinde verimsiz harcamalar tespit ediliyor.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Harcamalarda etkinlik ve verimliliğin artırılarak kamu kaynaklarının önceliklere uygun kullanımı sağlanıyor.

Halihazırda merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından kullanılan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi, 2026'da yerel yönetimlerde de yaygınlaştırılacak.

"KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamu kaynaklarının verimli ve çevreye duyarlı bir anlayışla yönetilmesine kararlılıkla devam edilecek." dedi.