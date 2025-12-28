Abone ol: Google News

Dünyanın istikrar, altyapı, sağlık hizmeti, kültür ve çevre ile eğitim kriterlerine göre en yaşanabilir şehirleri listesinde üç yıl üst üste birinci olan Viyana'nın yerini bu yıl Kopenhag aldı.

Yayınlama Tarihi: 28.12.2025 17:05
Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri: Birinci Kopenhag
  • EIU Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre Kopenhag, dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi.
  • Viyana, istikrar parametresindeki düşüş nedeniyle ikinci sıraya geriledi.
  • Kopenhag, istikrar, eğitim ve altyapı kategorilerinde tam puan aldı.

EIU Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre ilk 10 şehir sıralandı.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinde son üç yıldır hakimiyetini sürdüren Avusturya'nın başkenti Viyana, bu yıl zirvedeki yerini kaybetti.

Viyana, sağlık hizmetleri kategorisindeki başarısını korumasına rağmen istikrar parametresindeki puan kaybı nedeniyle ikinci sıraya gerilerken Kopenhag ise istikrar, eğitim ve altyapı kategorilerinde aldığı 100 tam puanla listenin ilk sırasına yerleşti.

KOPENHAG - DANİMARKA

Sıralama: 1

Endeks: 98 

İstikrar: 100 

Sağlık hizmetleri: 95,8

Kültür ve çevre: 95,4

Eğitim: 100 

Altyapı: 100 

VİYANA - AVUSTURYA

Sıralama: 2

Endeks: 97,1

İstikrar: 95 

Sağlık hizmetleri: 100 

Kültür ve çevre: 93,5

Eğitim: 100 

Altyapı: 100 

ZÜRİH - İSVİÇRE

Sıralama: 2

Endeks: 97,1

İstikrar: 95 

Sağlık hizmetleri: 100 

Kültür ve çevre: 96,3

Eğitim: 100 

Altyapı: 96,4

MELBOURNE - AVUSTRALYA

Sıralama: 4

Endeks: 97 

İstikrar: 95 

Sağlık hizmetleri: 100 

Kültür ve çevre: 95,8

Eğitim: 100 

Altyapı: 96,4

CENEVRE - İSVİÇRE

Sıralama: 5

Endeks: 96,8

İstikrar: 95 

Sağlık hizmetleri: 100 

Kültür ve çevre: 94,9

Eğitim: 100 

Altyapı: 96,4

SYDNEY - AVUSTRALYA

Sıralama: 6

Endeks: 96,6

İstikrar: 95 

Sağlık hizmetleri: 100 

Kültür ve çevre: 94,4

Eğitim: 100 

Altyapı: 96,4

OSAKA - JAPONYA

Sıralama: 7

Endeks: 96 

İstikrar: 100 

Sağlık hizmetleri: 100 

Kültür ve çevre: 86,8

Eğitim: 100 

Altyapı: 96,4

AUCKLAND - YENİ ZELANDA

Sıralama: 7

Endeks: 96 

İstikrar: 95 

Sağlık hizmetleri: 95,8

Kültür ve çevre: 97,9

Eğitim: 100 

Altyapı: 92,9

ADELAİDE - AVUSTRALYA

Sıralama: 9

Endeks: 95,9

İstikrar: 95 

Sağlık hizmetleri: 100 

Kültür ve çevre: 91,4

Eğitim: 100 

Altyapı: 96,4

VANCOUVER - KANADA

Sıralama: 10

Endeks: 95,8

İstikrar: 95 

Sağlık hizmetleri: 95,8

Kültür ve çevre: 97,2

Eğitim: 100 

Altyapı: 92,9

