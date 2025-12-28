Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri: Birinci Kopenhag

- EIU Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre Kopenhag, dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi.
- Viyana, istikrar parametresindeki düşüş nedeniyle ikinci sıraya geriledi.
- Kopenhag, istikrar, eğitim ve altyapı kategorilerinde tam puan aldı.
EIU Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre ilk 10 şehir sıralandı.
Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinde son üç yıldır hakimiyetini sürdüren Avusturya'nın başkenti Viyana, bu yıl zirvedeki yerini kaybetti.
Viyana, sağlık hizmetleri kategorisindeki başarısını korumasına rağmen istikrar parametresindeki puan kaybı nedeniyle ikinci sıraya gerilerken Kopenhag ise istikrar, eğitim ve altyapı kategorilerinde aldığı 100 tam puanla listenin ilk sırasına yerleşti.
KOPENHAG - DANİMARKA
Sıralama: 1
Endeks: 98
İstikrar: 100
Sağlık hizmetleri: 95,8
Kültür ve çevre: 95,4
Eğitim: 100
Altyapı: 100
VİYANA - AVUSTURYA
Sıralama: 2
Endeks: 97,1
İstikrar: 95
Sağlık hizmetleri: 100
Kültür ve çevre: 93,5
Eğitim: 100
Altyapı: 100
ZÜRİH - İSVİÇRE
Sıralama: 2
Endeks: 97,1
İstikrar: 95
Sağlık hizmetleri: 100
Kültür ve çevre: 96,3
Eğitim: 100
Altyapı: 96,4
MELBOURNE - AVUSTRALYA
Sıralama: 4
Endeks: 97
İstikrar: 95
Sağlık hizmetleri: 100
Kültür ve çevre: 95,8
Eğitim: 100
Altyapı: 96,4
CENEVRE - İSVİÇRE
Sıralama: 5
Endeks: 96,8
İstikrar: 95
Sağlık hizmetleri: 100
Kültür ve çevre: 94,9
Eğitim: 100
Altyapı: 96,4
SYDNEY - AVUSTRALYA
Sıralama: 6
Endeks: 96,6
İstikrar: 95
Sağlık hizmetleri: 100
Kültür ve çevre: 94,4
Eğitim: 100
Altyapı: 96,4
OSAKA - JAPONYA
Sıralama: 7
Endeks: 96
İstikrar: 100
Sağlık hizmetleri: 100
Kültür ve çevre: 86,8
Eğitim: 100
Altyapı: 96,4
AUCKLAND - YENİ ZELANDA
Sıralama: 7
Endeks: 96
İstikrar: 95
Sağlık hizmetleri: 95,8
Kültür ve çevre: 97,9
Eğitim: 100
Altyapı: 92,9
ADELAİDE - AVUSTRALYA
Sıralama: 9
Endeks: 95,9
İstikrar: 95
Sağlık hizmetleri: 100
Kültür ve çevre: 91,4
Eğitim: 100
Altyapı: 96,4
VANCOUVER - KANADA
Sıralama: 10
Endeks: 95,8
İstikrar: 95
Sağlık hizmetleri: 95,8
Kültür ve çevre: 97,2
Eğitim: 100
Altyapı: 92,9