Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri: Birinci Kopenhag Dünyanın istikrar, altyapı, sağlık hizmeti, kültür ve çevre ile eğitim kriterlerine göre en yaşanabilir şehirleri listesinde üç yıl üst üste birinci olan Viyana'nın yerini bu yıl Kopenhag aldı.

Göster Hızlı Özet EIU Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre Kopenhag, dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi.

Viyana, istikrar parametresindeki düşüş nedeniyle ikinci sıraya geriledi.

Kopenhag, istikrar, eğitim ve altyapı kategorilerinde tam puan aldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. EIU Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre ilk 10 şehir sıralandı. Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinde son üç yıldır hakimiyetini sürdüren Avusturya'nın başkenti Viyana, bu yıl zirvedeki yerini kaybetti. Viyana, sağlık hizmetleri kategorisindeki başarısını korumasına rağmen istikrar parametresindeki puan kaybı nedeniyle ikinci sıraya gerilerken Kopenhag ise istikrar, eğitim ve altyapı kategorilerinde aldığı 100 tam puanla listenin ilk sırasına yerleşti. KOPENHAG - DANİMARKA Sıralama: 1 Endeks: 98 İstikrar: 100 Sağlık hizmetleri: 95,8 Kültür ve çevre: 95,4 Eğitim: 100 Altyapı: 100 VİYANA - AVUSTURYA Sıralama: 2 Endeks: 97,1 İstikrar: 95 Sağlık hizmetleri: 100 Kültür ve çevre: 93,5 Eğitim: 100 Altyapı: 100 ZÜRİH - İSVİÇRE Sıralama: 2 Endeks: 97,1 İstikrar: 95 Sağlık hizmetleri: 100 Kültür ve çevre: 96,3 Eğitim: 100 Altyapı: 96,4 MELBOURNE - AVUSTRALYA Sıralama: 4 Endeks: 97 İstikrar: 95 Sağlık hizmetleri: 100 Kültür ve çevre: 95,8 Eğitim: 100 Altyapı: 96,4 CENEVRE - İSVİÇRE Sıralama: 5 Endeks: 96,8 İstikrar: 95 Sağlık hizmetleri: 100 Kültür ve çevre: 94,9 Eğitim: 100 Altyapı: 96,4 SYDNEY - AVUSTRALYA Sıralama: 6 Endeks: 96,6 İstikrar: 95 Sağlık hizmetleri: 100 Kültür ve çevre: 94,4 Eğitim: 100 Altyapı: 96,4 OSAKA - JAPONYA Sıralama: 7 Endeks: 96 İstikrar: 100 Sağlık hizmetleri: 100 Kültür ve çevre: 86,8 Eğitim: 100 Altyapı: 96,4 AUCKLAND - YENİ ZELANDA Sıralama: 7 Endeks: 96 İstikrar: 95 Sağlık hizmetleri: 95,8 Kültür ve çevre: 97,9 Eğitim: 100 Altyapı: 92,9 ADELAİDE - AVUSTRALYA Sıralama: 9 Endeks: 95,9 İstikrar: 95 Sağlık hizmetleri: 100 Kültür ve çevre: 91,4 Eğitim: 100 Altyapı: 96,4 VANCOUVER - KANADA Sıralama: 10 Endeks: 95,8 İstikrar: 95 Sağlık hizmetleri: 95,8 Kültür ve çevre: 97,2 Eğitim: 100 Altyapı: 92,9 Ekonomi Haberleri Ömer Bolat'tan asgari ücret artışı sonrası fahiş fiyat uyarısı

Bu hafta yatırım araçlarından altın kazandırdı

Kurtuluş Savaşı'nda askerler giymişti! Kastamonu fanilasına kış günlerinde yoğun ilgi