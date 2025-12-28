Yılbaşı uyarısı: Merdiven altı ürünlere dikkat

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, normal fiyatının çok altında satılan, nerede ve nasıl üretildiği bilinmeyen ürünlerin ciddi sağlık riski taşıdığını belirtti.

Palandöken, özellikle şarküteri, sütlü tatlılar, balık ve çabuk bozulabilen gıdalarda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

"ZEHİRLENME YAŞANABİLİR"

“Güvenli alışverişin adresi bildiğiniz ve tanıdığınız esnaftır.” diyen Palandöken, ucuz gibi görünen ürünlerin zehirlenmelere yol açabildiğini hatırlattı.

"TAKSİ VE TOPLU TAŞIMA KULLANIN"

Trafiğe de dikkat çeken Palandöken, yılbaşı gecesi alkol ve yoğunluk nedeniyle kaza riskinin arttığını belirterek mümkün olduğunca toplu taşıma veya 24 saat hizmet veren taksilerin tercih edilmesini önerdi.

"KURALLARA UYALIM"

Palandöken, herkes için sağlıklı ve huzurlu bir yıl dileyerek, “Kurallara uyalım, kontrollü olalım” çağrısında bulundu.