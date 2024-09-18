Maliye, 3 milyar liralık sahte faturayı kıskaca aldı Vergi Denetim Kurulu, sahte fatura başta olmak üzere vergi kaçakçılığı mücadelesinde yeni çalışmalara hız verdi. Yaklaşık 4 bin 500 büyük mükellefin ilk aşamada yaklaşık 3 milyar liralık sahte fatura kullanımıyla ilgili izaha davet edilmesi kararlaştırıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Sahte fatura düzenleyenler ve kullananlar, vergi kaçırarak haksız kazanç elde ediyor, devleti zarar uğratıyor ve suç işliyor.

Bu konuda organize faaliyet gösterenler Maliye'nin kıskacına takıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sahte fatura ile ilgili yapay zekayı da devreye sokarak önemli sonuçlar elde etti.

Maliye'ye bağlı Vergi Denetim Kurulu, sahte fatura başta olmak üzere vergi kaçakçılığı mücadelesinde yeni çalışmalara hız verdi.

4 BİN 500 MÜKELLEF İNCELENDİ VE 3 MİLYAR LİRALIK SAHTE FATURA TESPİT EDİLDİ

Bakanlık, vergi kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında sahte fatura kullanımını engellemek amacıyla 4 bin 500 büyük mükellefe ilişkin incelemelerini derinleştirirken, ilk aşamada 3 milyar liralık sahte fatura tespit edildi.

Sahte fatura kullanan organizasyon ve yapılara odaklanan vergi müfettişleri, sahte fatura alan ve düzenleyen kişiler olmak üzere, muhasebe işlemlerini de inceliyor.

MESLEK MENSUPLARI MERCEKTE

Ekipler, teknik bilgi ve uzmanlıklarıyla bu süreçlere dahil olan meslek mensuplarını da mercek altına aldı.

YOĞUN FATURA TRAFİĞİ RADARA TAKILDI

Bazı meslek mensuplarının, hizmet verdiği mükelleflerin büyük bölümünün sahte fatura düzenleyicisi veya kullanıcısı olduğu, aralarında yoğun fatura trafiği bulunduğu belirlendi.

"100 ŞİRKET, 2 BİN 500 MÜKELLEFE SAHTE FATURA DÜZENLİYOR"

Konuyla ilgili yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada, hakkında mesleki kurallara uymaması nedeniyle disiplin cezası verilmesine ilişkin 500 raporu bulunan bir mali müşavirin halen aktif olarak bu görevi yürüttüğü, beyannamesini verdiği mükelleflerin tamamına yakınının sahte belge düzenleyicisi olduğu, başka bir çalışmada ise serbest muhasebeci ve mali müşavirler tarafından yönetilen ve organize şekilde hareket ettiği anlaşılan yaklaşık 100 şirketin 2 bin 500 mükellefe sahte fatura düzenlediği tespit edildi.

YAPAY ZEKA DEVREDE: MESLEK MENSUPLARIYLA İLGİLİ RİSK KRİTERLERİ DEĞİŞECEK

Bu çalışmalar neticesinde meslek mensuplarıyla ilgili risk kriterleri yeniden belirlenecek, çalışmalarda özellikle yapay zeka imkanlarından da yararlanılacak.

SAHTE FATURA KULLANANLAR İZAHA DAVET EDİLECEK

Bakanlığın yürüttüğü analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu belirlenen ve bu nedenle mükellefiyetleri terkin edilerek incelemeye alınan kişilerden fatura alan yaklaşık 4 bin 500 büyük mükellefin, ilk aşamada yaklaşık 3 milyar liralık sahte fatura kullanımıyla ilgili izaha davet edilmesi kararlaştırıldı.

GELMEYENLERE İŞLEM YAPILACAK

Bu davete icabet etmeyenler hakkında ise fiilin ağırlığına göre vergi kaçakçılığı suçu yönünden işlem yapılması öngörülüyor.

"DÜNYA ÖRNEKLERİNE UYGUN DÜZENLEME YAPILACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, vergi suçunu oluşturan kaçakçılık fiillerini işleyenlerle ilgili yeni çalışma yürüttüklerini belirterek şöyle konuştu:

Bu yeni strateji çerçevesinde dünya örneklerinde olduğu gibi fatura, fiş düzenlemeyenlerin tespiti ve cezalandırılmasıyla organize hareketlerle vergi suçu oluşturan kaçakçılık fiillerini işleyenlerin tespiti ve cezalandırılmasında farklı teknik ve mücadele yöntemlerini devreye alıyoruz.

VERGİ KAÇAKÇILIĞININ TESPİTİ İÇİN SİSTEME KAYITLI TELEFONLAR TAKİPTE

Özellikle sahte belge düzenleyerek işlenen organize vergi kaçakçılığı suçlarında organizasyonu kuran, yöneten, teknik bilgi sağlayan ve menfaati elde eden kişilerin genellikle muhasebe, mevzuat ve hukuk bilen kişiler olduklarına işaret eden Şimşek, organizasyonun açığa çıkmasını önlemek amacıyla birden fazla şirketin içinde bulunduğu katmanlı yapı oluşturulduğunu, bu organizasyonlarda özellikle son dönemde e-arşiv faturalarının kullanıldığını, bu işlemleri gerçekleştirmek üzere sisteme kaydedilen telefon numaralarının takibi dahil geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

"ŞİRKETLERDE MUHATAP YOK"

Bakan Şimşek, bu yapı nedeniyle sahte belge düzenleme yönünden riskli bulunduğu için incelemeye sevk edilen şirketlerde muhatap bulunamadığını anlatarak, şunları kaydetti:

Bu noktada organizatörün tespiti amacıyla yeni dönemde yapay zeka imkanlarının yanında emniyet ve jandarmanın kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimleriyle işbirliği yaparak teknik altyapımızı güçlendiriyoruz. Organize kaçakçılık fiilleriyle mücadele için Vergi Denetim Kurulu bünyesinde özel bir ekip oluşturulması ve izleyen dönemde yapılacak mevzuat değişiklikleriyle dünya örneklerinde olduğu gibi bu incelemeleri yapan vergi müfettişlerine farklı inceleme ve soruşturma yetkilerinin verilmesi de gündemimizde.

"CEZALANDIRILACAKLAR"

Vergi kaçakçılığının en yaygın aracı olan sahte fatura kullanımlarını engellemek amacıyla yeni dönemde özellikle faturanın kullanıldığı dönemde tespiti ile suç fiillerinin cezalandırılması sağlanacak. Suç fiili olarak mevzuatta yer alan, bilerek sahte fatura kullanılmasıyla ilgili kriterlerin gözden geçirilerek işlenen kaçakçılık fiillerinin cezasız kalmaması yönünde çalışma yürütüyoruz.

Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalarla vergide adalet ve etkinliğin artırılması yönündeki hedefimize katkı sağlıyor, kayıt dışıyla mücadeleden taviz vermiyoruz.

DİLAN POLAT SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA BAŞLADI

Diğer taraftan kara para aklama ve sahte fatura suçlamalarından aklanması kamuoyunda halen tartışılan Dilan Polat, 6 aylık tutukluluk sürecinin ardından sosyal medya paylaşımlarına yeniden başladı.

Paylaşımlarında sıklıkla cezaevi anılarını anlatan Polat, son olarak hapis günlerinde Türk kahvesi özleminden bahsetti.

Cezaevinde Türk kahvesi bulamadığından yakınan Polat, "Cezaevindeki kahve çok farklıydı, bardağın içine döküyorsun tozu, üzerine döküyorsun suyu karıştırıyorsun kahve oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)