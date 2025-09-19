Maliye tebliği yayınlandı: Vergi yüzsüzleri açıklanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, her yıl vergi ödemekten kaçınan mükelleflerin isimlerini Türkiye genelindeki vergi dairelerinden yayımlamaya bu yıl da devam edecek.

Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, vergi ödemekten kaçınanların listesi, aralık ayında açıklanacak.

LİSTELER VERGİ DAİRELERİNE ASILACAK

Karara göre, "vergi yüzsüzleri" listeleri vergi dairelerinde ilan edilecek ve internetten yayınlanacak.

1 ARALIK İLE 15 ARALIK 2025 TARİHLERİ ARASINDA

Tebliğde, "2025 yılında yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 1 Aralık ile 15 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16 Aralık ile 30 Aralık 2025 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılmasının" karara bağlandığı belirtildi.

5 MİLYON LİRA VE DAHA FAZLA VERGİ BORCU OLANLARI KAPSIYOR

Karara göre, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu bulunan mükelleflerin isimleri açıklanacak. Tebliğde, bu durum için, "Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması" bilgisine yer verildi.

GİB AÇIKLAMA YAPTI

GİB'den edinilen bilgiye göre, açıklama kapsamına her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.

VERGİ YÜZSÜZLERİNİN AÇIKLANACAĞI TARİH

Bu çerçevede, bu yıl 1-15 Aralık'ta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16-30 Aralık'ta da GİB'in internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listeler yayımlanacak.

Tebliğe göre iki listeyle açıklama yapılacak. Borçlu olanlara ilişkin listelerde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 27 Kasım 2025 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar yer alacak.

Diğer listede ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan (tarh edilen) mükelleflerden vergi ve ceza tarhiyatları 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kesinleşenler ilan edilecek.

MÜCBİR SEBEP HALİ DEVAM EDEN MÜKELLEFLER KAPSAM DIŞINDA

Düzenlemeyle, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin borçları açıklama kapsamı dışında tutulacak.