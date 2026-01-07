Maliye’den sahte fatura operasyonu: Milyonluk trafiğe soruşturma

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu, son dönemde artan sahte (naylon) fatura ve hileli iflas vakalarına karşı kapsamlı bir inceleme başlattı.

İstanbul Arnavutköy merkezli bir işletme ve sahibi M.D. hakkında hazırlanan raporlar, milyonlarca liralık sahte fatura trafiği ve bilinçli iflas girişimlerini ortaya koydu.

Müfettiş raporlarında, şirketin gerçek mal veya hizmet satışına dayanmayan faturalar düzenlediği ve bu işlemlerin bilinçli şekilde yapıldığı belirtildi.

NAYLON FATURA DAVASI AÇILDI

Konu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na taşındı ve M.D. hakkında Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’nde iki ayrı “naylon fatura” davası açıldı.

2 MİLYON LİRALIK KDV KAÇAĞI

Ayrıca başka şirketler üzerinden aylık yaklaşık 10 milyon liralık sahte fatura alındığı ve bu yolla her ay yaklaşık 2 milyon liralık KDV’nin kaçırıldığı iddia edildi.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Soruşturmaların devam eden bir ayağında, M.D.’nin hissedarı olduğu şirketle ilgili davada şirket yöneticisi H.K. hileli iflas suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Diğer sanıklar hakkındaki yargı süreçleri sürüyor.