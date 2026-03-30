Manisa'da üretiliyor! Unutulan çizgili pijamalar yeniden revaçta

Türkiye’de özellikle 1960, 1970 ve 1980’li yıllarda oldukça yaygın olan, Yeşilçam filmleriyle de hafızalara kazınan çizgili pijama takımları, Manisa’nın Demirci ilçesinde yeniden hayat buluyor.

İlçenin Hacıhasan Mahallesi Yağcılar Sokak’ta bulunan küçük dükkanında mesleğini sürdüren 77 yaşındaki terzi Yaşar Öztemel, yarım asrı aşkın süredir iğne ve ipliği elinden bırakmıyor.

Terzi, babasından miras kalan mesleğini 60 yıldır aynı dükkanda sürdürüyor.

KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN MESLEK

Bir dönem Türkiye’de neredeyse her evde bulunan çizgili pijama takımlarını yeniden dikmeye başlayan Öztemel, 12 metrekarelik dükkanında hem nostaljiyi yaşatıyor hem de kaybolmaya yüz tutan terzilik mesleğini ayakta tutuyor.

BABA YADİGARI TEZGAHTA ÜRETİM

Babası ve ağabeyinden devraldığı terzilik mesleğini aynı dükkanda devam ettiren Öztemel, yaklaşık 12 metrekarelik mütevazı iş yerinde geleneksel yöntemlerle çalışıyor. Yıllara meydan okuyan dikiş makinesiyle üretim yapan Öztemel, sadece kıyafet değil geçmişin hatıralarını da yeniden diktiğini söylüyor.

BİR ZAMANLARIN EV MODASI YENİDEN İLGİ GÖRÜYOR

Bir dönem Türkiye’de "ev üniforması" olarak bilinen çizgili pijama takımları, son yıllarda nostalji meraklılarının ilgisiyle yeniden sipariş almaya başladı. Pamuklu kumaştan hazırlanan bu pijamaların kışın sıcak, yazın ise serin tuttuğunu belirten Öztemel, eski modanın yeniden rağbet görmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"GÜCÜM YETTİĞİNCE GELENEĞİ YAŞATACAĞIM"

Mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü dile getiren Yaşar Öztemel, "Bu dükkan bana babamdan emanet. Burada 60 yılım geçti. Yaklaşık 75 yıldır babadan oğula aynı dükkanda bu meslek devam ediyor. Terzilik bereketli bir meslektir. Çalışan demir ışıldar. Bir zamanlar herkesin giydiği bu pijamalar şimdi yeniden sorulmaya başladı. Gücüm yettiğince bu geleneği yaşatmaya devam edeceğim." dedi.

"BÖYLE USTALAR ARTIK KALMADI"

Yağcılar Sokak’taki dükkan komşusu Nurullah Baş ise Yaşar Öztemel’in ilçenin en eski terzilerinden biri olduğunu belirterek, "Yaşar Ağabey, babasından ve ağabeyinden gelen gerçek bir sanat ustasıdır. Günümüzde böyle usta terziler çok az kaldı. Nostaljik pijama takımlarını dikiyor ve meraklıları gelip özellikle ona diktiriyor." diye konuştu.

El emeğiyle hazırladığı pijama takımlarıyla geçmiş ile bugün arasında köprü kuran Yaşar Öztemel, küçük dükkanında büyük bir geleneği yaşatmaya devam ediyor.