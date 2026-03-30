Uşak Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar: Özkan Yalım'ın 4 ayrı sevgilisi ortaya çıktı

Türkiye, CHP'li belediyelere yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarını konuşuyor.

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere CHP tarafından yönetilen belediyelerde, rüşvet ve yolsuzluk operasyonları kapsamında belediye başkanları tutuklandı.

Son operasyon ise Uşak Belediyesi'ne yapıldı.

Uşak Belediyesi'ne yapılan operasyonda ortaya çıkan yeni detaylar, gözaltına alınan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın belediyede çalışan sevgililerini de ortaya koydu.

HEM EVLİ HEM DE 4 AYRI SEVGİLİSİ VAR

Özkan Yalım'ın eşi hariç 4 sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

3. sevgilisi olan Aslıhan isimli kadının, kokain bağımlısı olduğu ve Uşak Belediyesi'nde işe alındığı ortaya çıktı.

1 MİLYON 180 BİN LİRALIK OTOMOBİL ALDI

Yalım'ın 4. sevgilisi Ebru Yurtuluğ'a ise 1 milyon 180 bin liralık otomobil aldığı ve birlikte defalarca yurt dışına tatile gittiği ortaya çıktı.

BASILMADAN ÖNCE BATUM TATİLİ YAPTI

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre; Yalım’ın, basılmadan önce sevgilisiyle Gürcistan Batum’da tatil yaptığı belirlendi.

- 21 Mart 2036 tarihinde Yalım, İstanbul Havalimanı’ndan kalkan uçakla Batum’a gitti.

- 22 Mart 2026 tarihinde ise belediyede çalışan sevgilisi S.A., Sarp Sınır Kapısı’ndan yurt dışına çıktı.

- Farklı güzergahlar kullanan ikilinin Batum'da bir araya geldiği ve tatil yaptığı ortaya çıktı.

- 24 Mart 2026 tarihinde ise ikilinin birlikte yurda döndüğü belirlendi.

ANKARA'DA BASILDILAR

Yine 24 Mart 2026 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı’ndan Ankara’ya geçtikleri ve burada otelde yapılan operasyonda basıldıkları öğrenildi.

Yalım ve sevgilisinin valizlerinden çıkan uçak etiketleri, bu seyahatin tüm rotasını doğruladı.

İŞE GELMEDEN MAAŞ ALDI

Öte yandan başkanın diğer sevgilisi A.A’nın da işe gelmeden maaş aldığı, yurt dışı tatillerine gittiği belirlendi.

BELEDİYEDE ARAMALAR SÜRÜYOR

Tüm bu gelişmelerin yanında belediyede ise ekiplerin araması sürüyor.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait 4 işletmeye (otel, restoran, disko ve bar) jandarma-polis ortak baskın düzenledi.

ÖZEL KASALAR BULUNDU

Baskında; 3 masaüstü, 5 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 CD, 2 kamera kayıt cihazı, 2 farklı adreste özel kasalar bulundu

Güvenlik güçleri, Özkan Yalım'ın kasalarının bulunduğu iddia edilen 2 adres daha tespit etti. Bu adrese de baskın düzenleneceği öğrenildi.