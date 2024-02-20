Mardinli kadınlar en çok burma bilezik tercih ediliyor! Geleneksel altın takılara ilgi büyük Takılarda modern çizgiler hakimken Mardin'de geleneksel takının yerini hiç bir tasarım tutmuyor. Mardinli sarraflar, yöre halkının altın takılara olan ilgisini dile getiriyor.

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İHA

Mardinli sarrafların sürdürdüğü geleneksel tasarımlı, el işçiliğine dayalı ve günlük hayata da çeşitli amaçlarla kullanılabilecek takı üretimi eski popülerliğini koruyor.

Mardin’de vatandaşlar, altın takı tercihinden vazgeçmiyor.

Kentte 30 yılı aşkın süredir altın işlemeciliği ile uğraşan Sultan Aydemir, üretim ve satış noktasında yoğun talep görüldüğünü belirtti.

"Atölyelerde hem modern hem de klasik yöntemlerle üretim yapılıyor"

Aydenir, atölyelerinde hem modern hem de klasik yöntemlerle çalışmalar yaptıklarını da söyledi.

Müşterilerin yöresel takılara ilgisi büyük

Atölyede Mardin’e özgü yöresel takılar imal edildiğini belirten Aydemir, müşterilerinden de çok olumlu tepkiler aldıklarını kaydetti.

"En çok burma bilezikler tercih ediliyor"

Bölgede en çok tercih edilen burma bileziklerin imalatını yaptıklarını aktaran Aydemir, çalışmalarını şu sözlerle ifade etti:

Asırlardır altın popülerliğini korumaktadır. İnsanlar altını güvenli bir liman olarak görüyor. Düğünlere gittiğiniz zaman altına sıkça rastlarsınız. Mardinli kadınlar altın takmayı çok sever. Özellikle kadınlarımız tarafından büyük bir rağbet var.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)