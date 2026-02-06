Market alışveriş şikayetleri bir ayda yıllık toplamı geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Market alışveriş sitelerine yönelik tüketici şikayetleri yılın daha ilk ayında rekor kırdı.

Çözüm platformu Şikayetvar’ın verilerine göre, market alışveriş sitelerinde 2025 yılı boyunca toplam 849 şikayet kayda geçerken, 2026’nın Ocak ayında bu sayı bin 825’e yükseldi.

Böylece şikayetler bir ayda yüzde 115 artış göstererek yıllık toplamın iki katına yaklaştı.

AYLIK DENGEDEN ANİ SIÇRAMAYA

Geçtiğimiz yıl market alışveriş sitelerinde aylık şikayet sayıları 650-800 bandında, görece istikrarlı bir seyir izlerken yeni yılın ilk ayında tablonun keskin şekilde değiştiği gözlemleniyor.

Ocakta kaydedilen bin 825 şikayet, kategoride bugüne kadarki en sert aylık artışlardan biri olarak öne çıktı.

Haftalık veriler de artışın kademeli değil ani bir sıçrama şeklinde gerçekleştiğini gösteriyor. Normalde haftalık 150-220 aralığında seyreden şikayet sayısı, tek bir haftada 600’ü aşarak yaklaşık üç katına çıktı.

EN ÇOK HANGİ KONULAR ŞİKAYET EDİLİYOR?

Tüketicilerin en sık dile getirdiği sorunlar şöyle sıralanıyor:

-Teslimat gecikmeleri

-Kargo ve dağıtım problemleri

-Eksik veya yanlış siparişler

-İade ve para iadesi süreçleri

-Müşteri hizmetlerine ulaşılamaması

-Özellikle hızlı teslimat beklentisinin yüksek olduğu market alışverişlerinde birkaç günlük gecikme bile doğrudan şikayete dönüşebiliyor.

YOĞUN KAMPANYA DÖNEMLERİ SİSTEMİ ZORLUYOR

Şikayetvar değerlendirmesine göre artışın arkasında yılbaşı kampanyaları ve indirim dönemleri sonrası oluşan sipariş ve iade yoğunluğu bulunuyor.

Artan talep karşısında lojistik, depo ve çağrı merkezi kapasitelerinin yetersiz kalması, kısa sürede binlerce kullanıcının mağduriyet yaşamasına neden oluyor.

Platform, yaşanan durumun kalıcı bir kalite probleminden çok dönemsel operasyonel darboğaza işaret ettiğini belirtiyor.

PLATFORMA ULAŞAN ŞİKAYETLERDEN BAZILARI:

-4 Şubat 2026 tarihinde Seyhan bölgesinde bir online market uygulaması üzerinden aynı gün içinde üç ayrı sipariş verdim ve üçü de iptal edildi. İlk iki siparişim, “kullanım koşullarına ve gizlilik hükümlerine aykırılık” gerekçesiyle iptal edildi; ancak hangi ürün veya adet nedeniyle bu işlemin yapıldığına dair hiçbir somut açıklama sunulmadı. Üçüncü siparişim ise “gecikme” gerekçesiyle iptal edildi. Toplam yaklaşık 1.270 TL tutarındaki alışverişlerimin aynı gün içinde, detaylı ve net bir bilgilendirme yapılmadan iptal edilmesi zaman kaybına ve mağduriyete yol açmıştır.

-05 Şubat 2026 saat 15.39’da hızlı market hizmeti üzerinden verdiğim sipariş, bir buçuk saati aşkın süredir “hazırlanıyor” durumunda olup teslimatın en az iki saati bulacağı belirtildi. Bu gecikmeleri daha önce de defalarca yaşamama rağmen sorunun devam etmesi mağduriyet yarattı. Market siparişlerinde bu kadar uzun ve belirsiz teslimat süreleri kabul edilemez. Gerekli düzenlemelerin yapılarak teslimat sürelerinin iyileştirilmesini ve mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum.

-Sanal market üzerinden verdiğim peynir siparişi, stok olmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Ancak ücret iadesi hâlâ hesabıma yapılmadı ve konuyla ilgili muhatap bulamıyorum. Yaşanan bu durum mağduriyet yaratmıştır. Ücret iademin en kısa sürede gerçekleştirilmesini talep ediyorum.

-Siparişim gelmedi. İptal talep ettim. Şu ana kadar iptal etmediler. Defalarca müşteri hizmetlerini aradım. Sonuç yok. Ne siparişim geldi ne de iptal edildi. Platformda bu sorunları hep yaşıyoruz. Misafirim gelecekti. Sipariş gelmedi.