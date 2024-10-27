Marmarabirlik 2024-2025 iş yılı ürün alım fiyatlarını açıkladı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nden (Marmarabirlik) yapılan açıklamaya göre, Marmarabirlik Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda kilogram başına tavan fiyatlar belirlendi.
Buna göre kilogram başına tavan fiyat "180 dane" cinsinde 125 lira, "200 dane"de 105 lira, taban fiyat "380 dane"de 47 lira, yağlık zeytinin kilogram fiyatı ise 45 lira olarak belirlendi.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, tarihi bir rekolte artışının yaşandığı sezonda, üretici ortakları piyasa koşullarından korumak için geçen yılın fiyatlarını avans fiyat olarak belirlediklerini kaydetti.
ÖDEME ŞEKLİ
Birlik olarak 60 bin ton ürün alım planı yaptıklarını aktaran Asa, "Alınan ürün bedelleri, 15 günlük periyotlarda yüzde 50'si peşin, geri kalan kısmı ürün alımları sona erdikten sonra belirlenecek. Bu yıl ödemelerle ilgili üreticimizin bize destek olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"ZEYTİN ÜRETİCİSİ KORUNMALI"
Zeytin üreticisinin korunması gerektiğini belirten Asa, şunları kaydetti:
Zeytinin kilogram maliyeti, 8 kooperatif ortalaması baz alınarak 34,2 lira olarak belirlendi. Piyasalardaki belirsizlik ve rekoltenin yüksek olmasını fırsata çevirmeye çalışanlar var. Burada 50 bin ton alıp kenara çekilen ile 60 bin ton ürün alan Marmarabirlik, hiçbir şekilde mukayese edilmemeli. Bir sepet zeytini yüksek fiyata alıp ürünün çoğunluğu olan ve Marmarabirlik'in 83 liraya aldığı 240 daneleri 60 liraya almaya çalışanları, üreticimiz çok iyi ayırt etmeli. Üretici kazanmalı ki üretimde devamlılık sağlansın. Bütün ezberlerin bozulduğu bir yıl yaşıyoruz. Bu yıl da üretici kurumuna sahip çıkmalıdır.
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