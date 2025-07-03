Marmaris'te lüks yata 3 tankerlik yakıt ikmali yapıldı

Ultra lüks yat "Alaiya", yakıt ikmalinin için Muğla’nın Marmaris ilçesine geldi.

Karayip Denizi'nde bulunan Cayman Adaları bayraklı, 112 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yat Marmaris'te limana demirledi.

81 BİN LİTRE AKARYAKIT VERİLDİ

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine bağlanan yata, Aliağa Rafinerisi'nden 3 tankerle getirilen 81 bin litre akaryakıt ikmal edildi.

Son zamlardan sonra yapılan hesaplara göre yata tek seferde 4 milyon liradan fazla akaryakıtın yüklendiği hesaplandı.

SAHİBİ HİNT İŞ ADAMI

Hindistanlı çelik sektörünün önde gelen iş insanlarından Lakshmi Mittal'a ait olduğu belirtilen yat, ikmalin ardından ilçeden ayrılarak Yunanistan'ın Atina kentine doğru yola çıktı.

38 MÜRETTEBAT VAR

Almanya'da 2019'da inşa edilen yatta 18 misafir ağırlanabiliyor ve 38 kişilik mürettebat görev yapıyor.

Yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu, SPA ve 100 kişilik sinema salonu bulunuyor.