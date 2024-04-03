Martta en fazla fiyatı artan ürün 'orta öğretim', en çok düşen 'yumurta' oldu Bugün açıklanan enflasyon verilerine göre tüketici fiyatları bazında martta en fazla fiyat artışı yüzde 21,30 ile orta öğretimde görülürken, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,16 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünlerde gerçekleşti.

AA

Bugün açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,07 ile eğitim oldu.

Ana grupların dışındaki seçilmiş temel tüketim gruplarına bakıldığında ise TÜİK verilerine göre mart ayında orta öğretimdeki fiyat artışını yüzde 18,58 ile kuzu eti ve yüzde 14,65 ile dana eti ücreti izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 12,19 ile kümes hayvanları eti, yüzde 10,37 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri ve yüzde 6,03 ile yatak odası mobilyaları yer aldı.

En fazla fiyat düşüşü yumurtada

Tüketici fiyatları bazında martta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,16 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünlerde görüldü.

Bunu, yüzde 6,9 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 2,37 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 1,51 ile diğer süt ürünleri, yüzde 1,01 ile tereyağı, yüzde 0,9 ile şeker ve yüzde 0,31 ile un ve diğer tahıllar takip etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)